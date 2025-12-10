  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۱

سیلاب ۷ میلیارد تومان خسارت به دام و زیرساختهای عشایری ایلام وارد کرد

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت:سیلاب ۷ میلیارد تومان خسارت به دام و زیرساختهای عشایری ایلام وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد یاسمی شامگاه چهارشنبه با اشاره به بارندگی‌های شدید دو روز گذشته، از وارد شدن خسارات قابل توجه به جامعه عشایری استان خبر داد.

وی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های اولیه تیم‌های میدانی، بخش عظیمی از راه‌های عشایری استان بویژه مناطق قشلاقی در اثر سیلاب اخیر دچار تخریب، ریزش و یا انسداد شده است که این امر دسترسی به مسیرهای کوچ و مناطق استقرار عشایر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام افزود: سیلاب علاوه بر آسیب به زیرساخت‌ها، به دامداری عشایر نیز خساراتی وارد کرده و تاکنون تلف شدن حدود ۱۰۰ رأس دام از مناطق مختلف گزارش شده است. به گفته وی، همکاران اداره کل در حال حضور در مناطق آسیب‌دیده و ارائه خدمات موردنیاز هستند.

یاسمی همچنین از جان‌باختن یکی از عشایر ایل زوله کرمانشاه که در منطقه دشت عباس حضور داشته، خبر داد و گفت: این فرد در جریان فعالیت‌های چرای دام و در پی وقوع صاعقه جان خود را از دست داده است.

مدیرکل امور عشایر استان تأکید کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، گزارش جامع خسارات جهت برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و اجرای اقدامات جبرانی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

