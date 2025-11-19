محمود هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آئین معنوی با حضور گسترده خانواده‌ها و علاقه‌مندان به سیره حضرت زهرا (س)، روز دوشنبه سوم آذرماه از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود و موکب و هیأت متوسلین حضرت زینب (س) میزبانی این برنامه را بر عهده دارد.

وی افزود: هدف از این پیاده‌روی، زنده نگه داشتن شعائر فاطمی، ترویج فرهنگ ولایی، و ایجاد همبستگی اجتماعی میان اهالی بنک و شهرهای اطراف است.

مسئول هیأت متوسلین حضرت زینب کبری (س) با اشاره به برنامه‌های این مراسم خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان مسیر بند خیابان ساحلی پارک اوقاف تا محل نمایشگاه سوگ سرخ را طی خواهند کرد و در پایان، سفره اطعام فاطمی برپا می‌شود.

هوشیار استقبال مردم از این حرکت معنوی را قابل توجه و امیدبخش» توصیف کرد و افزود: این مراسم هر سال با شور بیشتری برگزار می‌شود و نشان از ارادت عمیق مردم منطقه به خاندان اهل‌بیت (ع) دارد.