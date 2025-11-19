  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۷:۲۱

مراسم محوری پیاده‌روی رهروان فاطمی در «بنک» برگزار می شود

بوشهر- مسئول هیئت متوسلین حضرت زینب کبری (س) شهرستان کنگان، از برگزاری باشکوه «مراسم محوری پیاده‌روی رهروان فاطمی» در شهر بنک خبر داد.

محمود هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آئین معنوی با حضور گسترده خانواده‌ها و علاقه‌مندان به سیره حضرت زهرا (س)، روز دوشنبه سوم آذرماه از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود و موکب و هیأت متوسلین حضرت زینب (س) میزبانی این برنامه را بر عهده دارد.

وی افزود: هدف از این پیاده‌روی، زنده نگه داشتن شعائر فاطمی، ترویج فرهنگ ولایی، و ایجاد همبستگی اجتماعی میان اهالی بنک و شهرهای اطراف است.

مسئول هیأت متوسلین حضرت زینب کبری (س) با اشاره به برنامه‌های این مراسم خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان مسیر بند خیابان ساحلی پارک اوقاف تا محل نمایشگاه سوگ سرخ را طی خواهند کرد و در پایان، سفره اطعام فاطمی برپا می‌شود.

هوشیار استقبال مردم از این حرکت معنوی را قابل توجه و امیدبخش» توصیف کرد و افزود: این مراسم هر سال با شور بیشتری برگزار می‌شود و نشان از ارادت عمیق مردم منطقه به خاندان اهل‌بیت (ع) دارد.

