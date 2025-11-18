  1. استانها
فرماندار گناوه: نمایندگی بنیاد نخبگان در شهرستان راه اندازی شود

بوشهر- فرماندار گناوه خواستار راه‌اندازی نمایندگی بنیاد نخبگان در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری سه شنبه شب در دیدار مدیرکل بنیاد نخبگان استان بوشهر در دفتر فرماندار افزود: راه‌اندازی این نمایندگی نقش مؤثری در پرورش استعدادهای جوانان، حمایت از ایده‌های نوآورانه، تسهیل ارتباط نخبگان با دستگاه‌های اجرایی و ایجاد بستر رشد علمی و پژوهشی خواهد داشت.

فرماندار گناوه همچنین بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای فراهم سازی شرایط لازم جهت استقرار این نمایندگی تأکید کرد و گفت: فرمانداری از راه اندازی بنیاد نخبگان استقبال و حمایت می‌کند.

وی گفت: حضور بنیاد نخبگان می‌تواند موجب شتاب بخشی به توسعه علمی، اقتصادی و فرهنگی شهرستان شود.

فرماندار گناوه با تأکید بر اینکه نخبه پروری باید در شهرستان نهادینه شود، اظهار کرد: اگر معلمان به صورت تخصصی آموزش ببینند و پرورش یابند، قطعاً دانش‌آموزان نیز در همان مسیر رشد کرده و به درستی هدایت خواهند شد.

اسفندیاری با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های علمی افزود: المپیادها و جشنواره‌های علمی هرچه بیشتر برگزار شوند، علاقه دانش‌آموزان افزایش می‌یابد، ترس آن‌ها از رقابت علمی از بین می‌رود و فضای رشد برای معلمان، دانش‌آموزان و نخبگان فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است در حوزه علم و فناوری رشد بیشتری کنیم، باید در این بخش سرمایه‌گذاری جدی انجام شود و از مناطق موفق کشور الگو بگیریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه آموزش و پرورش، فرمانداری در توزیع اعتبارات امسال به این مجموعه، بیشترین اعتبارات را اختصاص داده است.

وی به تجربه استان‌ها و شهرهای موفق در حوزه نخبه پروری اشاره کرد و گفت: معلمان و دانش آموزان شهرستان باید در قالب اردو از آن استان‌ها بازدید کنند تا در جریان چگونگی تجربه و موفقیت آنها در نخبه پروری و رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان قرار بگیرند.

