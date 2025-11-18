فرماندار گناوه: نمایندگی بنیاد نخبگان در شهرستان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری سه شنبه شب در دیدار مدیرکل بنیاد نخبگان استان بوشهر در دفتر فرماندار افزود: راهاندازی این نمایندگی نقش مؤثری در پرورش استعدادهای جوانان، حمایت از ایدههای نوآورانه، تسهیل ارتباط نخبگان با دستگاههای اجرایی و ایجاد بستر رشد علمی و پژوهشی خواهد داشت.
فرماندار گناوه همچنین بر لزوم همکاری همه دستگاهها برای فراهم سازی شرایط لازم جهت استقرار این نمایندگی تأکید کرد و گفت: فرمانداری از راه اندازی بنیاد نخبگان استقبال و حمایت میکند.
وی گفت: حضور بنیاد نخبگان میتواند موجب شتاب بخشی به توسعه علمی، اقتصادی و فرهنگی شهرستان شود.
فرماندار گناوه با تأکید بر اینکه نخبه پروری باید در شهرستان نهادینه شود، اظهار کرد: اگر معلمان به صورت تخصصی آموزش ببینند و پرورش یابند، قطعاً دانشآموزان نیز در همان مسیر رشد کرده و به درستی هدایت خواهند شد.
اسفندیاری با اشاره به اهمیت برگزاری برنامههای علمی افزود: المپیادها و جشنوارههای علمی هرچه بیشتر برگزار شوند، علاقه دانشآموزان افزایش مییابد، ترس آنها از رقابت علمی از بین میرود و فضای رشد برای معلمان، دانشآموزان و نخبگان فراهم میشود.
وی ادامه داد: اگر قرار است در حوزه علم و فناوری رشد بیشتری کنیم، باید در این بخش سرمایهگذاری جدی انجام شود و از مناطق موفق کشور الگو بگیریم.
نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه آموزش و پرورش، فرمانداری در توزیع اعتبارات امسال به این مجموعه، بیشترین اعتبارات را اختصاص داده است.
وی به تجربه استانها و شهرهای موفق در حوزه نخبه پروری اشاره کرد و گفت: معلمان و دانش آموزان شهرستان باید در قالب اردو از آن استانها بازدید کنند تا در جریان چگونگی تجربه و موفقیت آنها در نخبه پروری و رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان قرار بگیرند.
