  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۷:۰۸

برنامه مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) در بوشهر اعلام شد

برنامه مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) در بوشهر اعلام شد

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم ویژه در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر برگزار می شود.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور عموم مردم با سخنرانی آیت الله حسینی خراسانی عضو شورای نگهبان و نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: این مراسم با روضه خوانی حجت الاسلام محسن اسماعیل پور و همراه با میزبانی شهید گمنام در بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: این مراسم یکشنبه ۲ آذر ساعت ۷ صبح در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر با حضور عموم مردم عزادار برگزار خواهد شد.

کد خبر 6660914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها