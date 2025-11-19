برنامه مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) در بوشهر اعلام شد

حجتالاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور عموم مردم با سخنرانی آیت الله حسینی خراسانی عضو شورای نگهبان و نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود.
وی اضافه کرد: این مراسم با روضه خوانی حجت الاسلام محسن اسماعیل پور و همراه با میزبانی شهید گمنام در بوشهر برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: این مراسم یکشنبه ۲ آذر ساعت ۷ صبح در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر با حضور عموم مردم عزادار برگزار خواهد شد.
نظر شما