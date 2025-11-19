تشییع ۳۰۰ شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا(س)؛ تهران، میزبان ۱۰۰ شهید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس، صبح امروز در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، گفت: چندین سال است که روز شهادت حضرت زهرا (س) به عنوان روز ملی شهید گمنام نام‌گذاری شده است و من این روز را گرامی می‌دارم. امسال هم در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) رایحه لاله‌های فاطمی در سراسر کشور به مشام می‌رسد. در همین چند روز اخیر، با آغاز دهه فاطمیه، شاهد حضور پیکرهای شهدای گمنام دفاع مقدس در استان‌ها هستیم. این کاروان عظیم شهدا در حالی بر روی دوش مردم ما تشییع خواهند شد که ما دفاع مقدس دوم را پشت سر گذاشته‌ایم.

مردم از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند

سردار حسن‌زاده ادامه داد: آنچه که ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودیم، برگرفته از فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت و مقاومت بود که شهدای عزیز ما در هشت سال دفاع مقدس با خون خودشان برای نسل‌های بعد بسترسازی کردند. دقیقاً در همان زمان‌هایی که رسانه‌های غربی القا کرده بودند جوان‌های امروز مانند دهه اول انقلاب نمی‌ایستند، مردم و جوانان ما ایستادگی خودشان را نشان دادند. دشمنان می‌گفتند این جوان‌ها مانند رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس، آنچنان از نظام و انقلاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور دفاع نمی‌کنند. رسانه‌های غربی شبهاتی ایجاد کرده بودند و دقیقاً در چنین وضعیتی دنیا شاهد ایستادگی و شجاعت و شهامت فرزندان این ملت بود.

وی افزود: اینها همان مولفه‌هایی بود که ما در دوران دفاع مقدس شاهد آن بودیم که با شهادت شهدایمان دوباره تثبیت شد. همان مولفه‌هایی که در دفاع مقدس باعث پیروزی ما شد، در جنگ ۱۲ روزه یکبار دیگر این ملت را سربلند کرد. باعث شد ملت ایران در برابر هجوم ناجوانمردانه استکبار جهانی بایستد و مقتدرانه از نظام و انقلاب و هویت خودش دفاع کند. همانطور که نیروهای ما در ۸ سال دفاع مقدس جان خودشان را فدا کردند و فدایی این ملت و این انقلاب شدند، مولفه‌های آن جنگ در این جنگ ۱۲ روزه دوباره رخ داد و به دشمن نشان اگر تعرضی به این کشور شود، نیروهای مسلح، بسیجی‌ها و مردم در مقابل این تهاجم می‌ایستند. دشمنان ما در جنگ ۱۲ روزه از اینکه این کشور را به زانو دربیاورند و اراده‌های ملت را بشکنند ناامید شدند؛ همانطور که در ۸ سال دفاع مقدس مأیوس شدند و شکست خوردند. به نظر من رسالت این شهدا همین بوده که بعد از جنگ، دوباره به شهرها و استان‌های ما بیایند و پیام مقاومت و ایستادگی و ایثار و جهاد و شهادت را در جامعه منتشر کنند.

امسال ۳۰۰ شهید در تمام استان‌های کشور تشییع می‌شوند

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، گفت: ملت ما بارها ثابت کردند چقدر باشکوه و با عظمت از این شهدای گمنام استقبال می‌کنند و چقدر عزتمندانه آنها را بدرقه می‌کنند. امسال هم در روز شهادت حضرت زهرا (س) شاهد تشییع شهدای عزیزمان و حضور پرشکوه مردم هستیم. شاهد کاروان باعظمت شهدای گمنام که در همه استان‌های کشور و همچنین در تهران تشییع و بدرقه می‌شوند.

وی درباره جزئیات مراسم تشییع ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس، گفت: امسال ۳۰۰ شهید گمنام توسط مردم عزیزمان بدرقه می‌شوند. بعد از تشییع در استان‌ها، برنامه تدفین این شهدا طبق جانمایی‌هایی که شده، انجام می‌شود. از بین این ۳۰۰ شهید گمنام سرافراز، ۲۰۰ شهید در تمام استان‌های کشور و ۱۰۰ شهید در تهران تشییع می‌شوند. مراسم تهران، به صورت هم‌زمان در کشور، ساعت ۸ صبح روز دوشنبه سوم آذرماه، در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، و در قالب یک کاروان با عنوان «لاله‌های فاطمی» از مقابل دانشگاه تهران شروع خواهد شد. این مراسم با حضور مردم، خانواده شهدای دفاع مقدس، خانواده فرماندهان و دانشمندان شهید جنگ ۱۲ روزه، برگزار می‌شود و بعد از تشییع هم پیکر شهدا برای وداع به معراج شهدا منتقل می‌شود.

وی با اشاره به مقدمات برگزاری این مراسم، گفت: تمهیدات ترافیکی و تمهیدات لازم برای حضور مردم عزیزمان توسط شرکت مترو و اتوبوسرانی و… مهیا شده است. ظرفیت‌های لازم برای مسائل بهداشت و درمان و امداد پیش‌بینی شده است و غرفه‌های جانمایی شده است. همچنین ایستگاه‌ها و مواکب برای پذیرایی از مردم‌مان مهیا شده و با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، مراسم امسال از نظم بهتر و امنیت مناسبت‌تر برخوردار خواهد بود.

در جنگ ۱۲ روزه شاهد همبستگی مردم بودیم

سردار حسن‌زاده به مراسم وداع با شهدا اشاره کرد و گفت: همچنین در شب شهادت حضرت زهرا (س) مراسم وداع با این شهدا در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود که بعد از نماز مغرب و عشا، آغاز می‌شود. آنجا هم برنامه‌های معنوی بسیار خوبی در جوار پیکر شهدای گمنام پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه ما شاهد وحدت و یکپارچگی و همبستگی مردم عزیزمان بودیم. این وحدت و یکپارچگی باید حفظ شود و روز به روز تقویت شود. یکبار دیگر تجلی این وحدت و همبستگی را در روز دوشنبه در سراسر کشور خواهیم دید. هرچند قاب دوربین‌ها هیچوقت نتوانسته تمام این حضور باشکوه را ثبت کند. این حضور دو پیام را صادر می‌کند. اولاً ملت با این حضور خودشان می‌خواهند بگویند ما به راه و مسیری که این شهدا ترسیم کردند پایبند هستیم. پیام دوم برای دشمنان این انقلاب و این مرز و بوم است؛ اینکه دشمنان بدانند این همان مرز و بومی است که هر زمان به او تعرض شده، به واسطه وحدت و شجاعت جوانانش، این دشمن بوده که اراده ملت ما به او تحمیل شده است. مردم ما همچنان بر این مسیر مقاوم ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کسی فکر کند که می‌تواند به کشور ما لطمه‌ای وارد کند. دشمن تلاش دارد جلوی پیشرفت این ملت را بگیرد و ملت ما ثابت کردند در عین تمام تهدیدات و محدودیت‌ها، در بسیاری از مولفه‌ها، امروز جزو کشورهای یکم تا دهم جهان قرار گرفته‌اند. بسیاری از ملت‌ها تصمیم گرفته‌اند این الگو را از ملت ما بگیرد و این همان چیزی است که استکبار جهانی را نگران کرده است. انشاالله با حضور و نقش‌آفرینی مردم، در آینده شاهد شکست قطعی و تمام عیار جبهه استکبار خواهیم بود.

وی در پایان با یاد از شهدای غزه، گفت: اینجا باید از مردم مظلوم غزه یاد کنیم. در عین اینکه آتش‌بس اعلام شده، همچنان رژیم صهیونیستی به جنایات خودش ادامه می‌دهد. روزی نیست که ما شاهد شهادت مردم عزیز غزه نباشیم. اما در عین مظلومیت، اقتدارشان را به جهان نشان دادند.