ساختار فرهنگی و اجتماعی شهرداری بندرعباس مورد بازبینی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر یکشنبه در نشست با رئیسکل دادگستری استان هرمزگان ضمن تبریک هفته وحدت، خواستار بازنگری جدی در ساختار فرهنگی، حقوقی و خدماتی شهرداری بندرعباس شد و تأکید کرد: ساختار فرهنگی فعلی شهرداری پاسخگوی نیازهای امروز شهر نیست. با توجه به بافت جمعیتی بندرعباس و حضور گسترده جامعه اهل سنت، باید معاونت اجتماعی-فرهنگی و هنری در شهرداری تشکیل شود تا موضوعات محلهمحور با رویکرد هویتی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
لزوم توسعه ورزشهای انفرادی و تقویت زیرساخت ورزشی
موسوی با اشاره به نقش مهم ورزش در انسجام اجتماعی، روز ملی تکواندو را تبریک گفت و افزود: ورزش تنها فوتبال نیست. امروز رشتههای متنوعی مورد حمایت قرار دارند. شهرداری باید با تکیه بر قهرمانان درونسازمانی خود، زیرساختهای لازم برای ورزشهای انفرادی را توسعه دهد.
قاچاق سوخت بهانهای برای فشار به مردم نشود
عضو شورای شهر بندرعباس در ادامه با انتقاد شدید از نگاه ناعادلانه به مردم استان در موضوع قاچاق سوخت، گفت: کل تعداد فعالین در قاچاق سوخت شاید به هزار نفر نرسد، اما دو میلیون جمعیت استان را با یک چوب میرانند. خانوادههایی با بیماران و کودکان مجبورند ساعتها در صف بمانند یا مسیرهای طولانی را برای درمان طی کنند. این ظلم است.
نیاز فوری به توسعه جایگاههای سوخت و حملونقل برقی
وی با اشاره به کمبود جایگاههای سوخت درونشهری و توسعهنیافتگی ناوگان حملونقل، خواستار بازنگری در طرحهای پیشین شهرداری و حرکت به سمت استفاده از خودروهای برقی شد: شهرداریهای دیگر مانند تهران اقدام کردهاند. چرا بندرعباس، با این وسعت و جمعیت، هنوز درگیر مشکلات حملونقل است؟
️ ساختار حقوقی شهرداری ناکارآمد است
موسوی با تأکید بر چالشهای حقوقی متعدد در شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: موضوعات حقوقی بهصورت تخصصی پیگیری نمیشود. مدیریت فعلی حقوقی باید به معاونت حقوقی و داخلی ارتقا یابد تا از ظرفیتهای قضائی برای دفاع از حقوق مردم و شهر بهره بگیریم.
اخطار درباره تخریب اراضی و املاک تاریخی شهر
او همچنین نسبت به تخریب بافتهای تاریخی هشدار داد و گفت: برخی اراضی تاریخی مانند حمام بزرگ در حال تخریباند یا در اختیار نهادهای خصوصی قرار گرفتهاند. از دستگاه قضا انتظار داریم برای بازپسگیری این فضاهای هویتی ورود جدی داشته باشد.
درخواست برای تحقق سهم قانونی شهرداری از جرایم
عضو شورای شهر بندرعباس درباره مسائل مالی نیز گلایه کرد و گفت: شهرداری بندرعباس در اجرای پروژههای بازگشایی معابر گاهی ۱۰۰ درصد هزینه را میپردازد، در حالیکه طبق قانون باید تنها ۳۰ درصد بر عهده شهرداری و ۷۰ درصد بر عهده دولت باشد. این ظلم است که فقط شهرداری پاسخگو باشد.
️ صنوف مزاحم و گرانی مصالح؛ چالشهای ساختوساز شهری
موسوی به گسترش صنوف مزاحم در عمق محلات اشاره کرد و گفت: راهاندازی تعمیرگاهها و مشاغل آلاینده در محلات، کیفیت زندگی مردم را پایین آورده است. باید سامانه مجوزدهی ساماندهی شود.
وی همچنین از قیمت بالای بتن در بندرعباس انتقاد کرد و گفت: تولیدکنندگان بتن، قیمتها را نسبت به شهرهای اطراف افزایش دادهاند و ساختوساز را برای مردم گران کردهاند. از دستگاه قضا درخواست ورود به این موضوع را داریم.
درخواست برای فعالسازی ظرفیت ساحلی بندرعباس
موسوی در پایان با اشاره به ظرفیت مغفولمانده دریایی شهر گفت: بندرعباس، بزرگترین شهر ساحلی ایران، هنوز از ظرفیت دریا برای توسعه شهری و اشتغال بهرهمند نشده است. باید یک همکاری واحد میان شهرداری و دستگاه قضائی برای جذب سرمایهگذاری ساحلی شکل بگیرد.
وی خطاب به مسئولان قضائی گفت: بسیاری از شهرهایی که اصلاً ساحل ندارند در توسعه شهری پیشرفت کردهاند، اما بندرعباس همچنان از این موهبت بیبهره مانده است.
ضرورت نگاه یکپارچه و حمایتی به توسعه شهری بندرعباس
موسوی از دستگاه قضائی خواست در کنار پیگیریهای قانونی، نگاهی حمایتی و راهبردی به توسعه شهری بندرعباس داشته باشند و با همکاری مشترک، موانع فرهنگی، حقوقی، خدماتی و زیرساختی شهر را برطرف کنند.
