«وقف» برکت جاری در خراسان جنوبی؛ ثبت ۱۰ هزار و ۵۹۳ موقوفه در استان

به گزارش خبرنگار مهر، وقف، این سنت حسنه و جاودانه اسلامی، تنها یک عمل خیرخواهانه ساده نیست، بلکه حلقه‌ای پیونددهنده میان نیت پاک واقف و جریان مستمر برکت در جامعه است.

اما تأثیر این عمل نیک، تنها به جامعه محدود نمی‌شود و پیامدهای عمیق و ماندگاری در خود زندگی واقف به جای می‌گذارد چراکه وقف باعث ماندگاری نام واقف به نیکی می‌شود.

مدرسه، کتابخانه، بیمارستان یا هر موقوفه دیگری، سال‌ها و حتی قرن‌ها پس از واقف، یاد و خاطره او را زنده نگه می‌دارد. این ماندگاری، برخلاف آثار مادی زودگذر، پایدار و همراه با احترام و دعای خیر مردم است.

در خراسان جنوبی افراد زیادی از دیرباز تاکنون به این سنت حسنه روی آورده‌اند تا نه تنها زندگی دنیوی‌شان رنگ و بوی معنویت بگیرد بلکه توشه آخرت‌شان نیز مهیا باشد.

ثبت ۱۰۵۹۳ موقوفه در استان

حجت‌الاسلام پرویز بخشی‌پور، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در گفتگو با مهر بیان کرد: تعداد کل موقوفات استان ۱۰ هزار و ۵۹۳ مورد بوده که بیشترین موقوفه با دو هزار و ۸۹۲ مورد مربوط به شهرستان بیرجند است.

وی ادامه داد: همچنین از تعداد کل موقوفات خراسان جنوبی، دو هزار و ۹۸۹ موقوفه مربوط به مساجد، مهدیه و حسینیه‌های استان است.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۵ موقوفه جدید در شهرستان‌های خراسان جنوبی از جمله خوسف، فردوس، قاینات، بشرویه و طبس به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ارزش تقریبی کل موقوفات را ۳۴۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال دانست و گفت: ساخت مساجد و حسینیه‌ها، برگزاری عزاداری‌های مذهبی، اطعام نیازمندان، فعالیت‌های قرآنی و آموزشی از جمله نیات این موقوفات بوده است.

وی بیان کرد: از برجسته‌ترین آن‌ها، وقف‌هایی به نیت عزاداری امام حسین (ع)، توسعه مساجد و پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و دینی در مناطق مختلف استان است.

حجت الاسلام بخشی‌پور وقف را صدقه جاریه دانست و گفت: این روند نشان‌دهنده رشد فرهنگ وقف در سال ۱۴۰۴ و افزایش مشارکت مردمی در امور خیر و ماندگار است.