به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان در پنل تخصصی پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور ویژه دانشگاه‌های استان فارس گفت: به لحاظ زیرساختی، تمامی تمهیدات فنی لازم برای ایجاد و توسعه پایگاه از سوی سازمان امور دانشجویان ایجاد شده و این پایگاه هم اکنون با بیش از ۲۰ میلیون داده و اطلاعات مدارک تحصیلی، آماده ارائه خدمات به تمامی دستگاه‌ها و نهادهای متقاضی در زمینه صحت سنجی مدارک تحصیلی است.

قنبری باغستان با اشاره به تکلیف قانونی ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت افزود: در حال حاضر تمامی خدمات مربوط به صحت سنجی مدارک تحصیلی به صورت "برخط" و "اعلامی" قابل ارائه است و بهره برداری از این خدمت مستلزم مشارکت همه دانشگاه‌های کشور در تکمیل و ارسال داده‌های تحصیلی تمامی دانشجویان و دانش آموختگان خود به این پایگاه است.

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان سازمان با تقدیر از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارت عتف برای ارسال و تکمیل داده‌های مربوط به مدارک تحصیلی افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گام‌های فنی اولیه برای ارسال و تکمیل داده‌های تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های وابسته به خود را برداشته و این اطلاعات به زودی به پایگاه منتقل خواهد شد.

قنبری باغستان در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از سازمان‌ها و نهادها ارائه خدمات خود را منوط به تأیید مدارک تحصیلی رسمی از سوی پایگاه نموده‌اند، از تمامی افراد و دارندگان مدارک دوره‌های تحصیلی رسمی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به دریافت "کد صحت" ۲۰ رقمی الکترونیکی برخط از پایگاه اقدام کنند.

وی به طور مثال بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، سازمان برنامه و بودجه، بنیاد ملی نخبگان، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و … را از جمله سازمان‌ها و نهادهایی معرفی کرد که از پایگاه جهت دریافت و استعلام مدارک تحصیلی رسمی شهروندان استعلام می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: براساس توافق صورت گرفته با وزارت کشور مقرر شده است تاییدیه مدارک تحصیلی داوطلبین انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی نیز از طریق پایگاه متعلق به سازمان امور دانشجویان استعلام شود و لذا تمامی داوطلبین که قصد شرکت در انتخابات آتی شوراهای اسلامی را دارند باید هرچه سریع‌تر نسبت به دریافت کد صحت ۲۰ رقمی اقدام کنند.

قنبری باغستان در پایان افزود: براساس ده‌ها آئین نامه، قانون و الزامات اسناد بالادستی، پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور موسوم به پامتک مرجع نهایی تأیید مدارک تحصیلی رسمی کشور است و تمامی داده‌ها و اطلاعات مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان تمامی دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی وابسته به وزارت دو "کد صحت" ۲۰ رقمی بگیرند.