  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

موحدی آزاد: نظارت ضعیف، زمینه‌ساز بهره‌برداری شخصی از منابع مردم است

موحدی آزاد: نظارت ضعیف، زمینه‌ساز بهره‌برداری شخصی از منابع مردم است

دادستان کل کشور گفت: نظارت ناکافی بر موسسات مالی موجب شده منابع مردم در مسیر منافع شخصی به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها که صبح امروز در سالن جلسات مرکز آموزش قضات استان قم برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه محور اصلی اقدامات قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی است.

دادستان کل کشور افزود: نظام جمهوری اسلامی بر پایه فرهنگ و آموزه‌های دینی شکل گرفته و همواره هدفش خدمت به مردم، اصلاح امور و جلوگیری از فساد بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، بیان کرد: همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان است؛ جلوگیری از ترک تحصیل یک دانش‌آموز، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده‌ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روانی، باعث جلوگیری از ارتکاب جرایم در آینده می‌شود.

وی با بیان اینکه وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریت‌های جاری است، افزود: موضوعات فضای مجازی، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه قرار دارد و نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی مدون و کار میدانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با تأکید بر مسئولیت دادستان‌ها و معاونان پیشگیری، گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مسئولان اجرایی، از وظایف اصلی ماست؛ قوانین متعددی، مانند قانون جوانی جمعیت و مقررات مربوط به سقط جنین، همچنان نیازمند اجرای دقیق و پایش مستمر هستند.

دادستان کل کشور به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارند. آموزه‌های دینی و اخلاقی، مانند احترام به حقوق مردم، پاکیزگی و رعایت حجاب، بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.

وی افزود: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تأمین نیازهای مادی و فرهنگی مردم و بروز فضیلت‌های اخلاقی را فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به مدیریت محلی و همکاری بین نهادها، تصریح کرد: سامانه‌های ثبت ورود و خروج افراد، نظارت بر مهاجران و کنترل محل‌های فعالیت آنها، موجب کاهش جرم و افزایش امنیت شده است.

دادستان کل کشور همچنین به ضرورت برخورد با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار، اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مدون و مشارکت دستگاه‌های مختلف، می‌توان امنیت و سلامت اجتماعی را ارتقا داد.

وی در ادامه به مشکلات موسسات مالی و بانک‌های خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: نظارت ناکافی موجب شده برخی از این موسسات، منابع مردم را به جای اشتغال و توسعه عمومی، در مسیر منافع شخصی به کار گیرند؛ قوه قضاییه موظف است با دقت بر این نهادها نظارت کرده و حقوق مردم را حفظ کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دادستان‌ها و مدیران استانی و با بیان اینکه در قم، اقدامات میدانی و فرهنگی موجب شده افراد آسیب‌پذیر و محروم شناسایی و تحت حمایت قرار گیرند، عنوان کرد: از همکاران درخواست داریم با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار کنند؛ با استفاده از ظرفیت‌های محلی و علمی، می‌توان امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را به بالاترین سطح ارتقا داد.

کد خبر 6661451
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها