به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از خادمان نشر و کتاب با تأکید بر نقش محوری کتاب در بالندگی جامعه اظهار کرد: این هفته فرصتی تازه برای بازنگری در سبک مطالعه نسل امروز است.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان برنامههای فرهنگی کتابخانههای عمومی و تمام فعالان حوزه کتاب گفت: ذهن جوانان امروز به دلیل سرعت بالای دریافت اطلاعات، بیش از گذشته تحت تأثیر فضای مجازی قرار دارد و همین امر موجب کاهش صبر و حوصله برای مطالعه عمیق شده است.
حمیدی با اشاره به خطرات اتکای بیمرجع به جستوجوی اینترنتی افزود: مطالبی که در شبکههای اجتماعی یا پلتفرمهای جستوجو منتشر میشود، لزوماً پشتوانه علمی ندارد و بسیاری از محتواها با اهداف خاص و بعضاً گمراهکننده تولید میشوند.
وی تأکید کرد: وقتی کتاب میخوانیم، در حقیقت پای صحبت فردی مینشینیم که سالها مطالعه و تحقیق کرده و هر جمله وی حاصل تجربه و فهم تخصصی است.
معاون استاندار با بیان اینکه کنار گذاشتن کتاب به معنای فاصله گرفتن از منابع عمیق دانایی است، نسبت به اثرگذاری برخی محتواهای فضای مجازی بر اعتقادات و باورهای جامعه هشدار داد و گفت که مدیریت این جریان یک ضرورت جدی برای آرامش فکری جامعه است.
وی همچنین به ضرورت تحول در شیوههای ترویج کتابخوانی اشاره کرد و افزود: نسل جدید را نمیتوان با روشهای سنتی به مطالعه ترغیب کرد و لازم است ابزارهای نو مانند کتابهای صوتی، خلاصهکتابها و قالبهای جذاب آموزشی بهکار گرفته شود.
حمیدی تاکید کرد: ایجاد زیرساختهای نوین مطالعه، وظیفه نهادهای فرهنگی و کتابخانههای عمومی است و باید متناسب با ذائقه جوانان طراحی شود تا کتاب دوباره جایگاه واقعی خود را در زندگی فردی و اجتماعی پیدا کند.
