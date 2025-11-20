به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی علویان مهر ظهر پنج‌شنبه در رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری با بیان اینکه این مؤسسه به دستور مقام معظم رهبری و با تصویب سازمان همکاری اسلامی تأسیس شده است، گفت: ISC امروز مرجع رسمی رصد و پایش علم و فناوری کشور است و گزارش‌های آن به دفتر مقام معظم رهبری، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای مرتبط ارسال می‌شود.

وی افزود: با توافق مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌های علمی ISC مبنای برخی طرح‌های قانون‌گذاری در حوزه علم و فناوری کشور قرار گرفته است.

علویان مهر این مؤسسه را یکی از افتخارات علمی استان فارس دانست و تصریح کرد: ISC در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نقش راهبردی دارد و شاخص‌های جهت‌دهنده دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم شامل کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی را تدوین می‌کند.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با اشاره به پروژه ملی «نظام ایده‌ها و نیازها (نان)» گفت: این سامانه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مأموریت وزارت علوم ایجاد شد تا عدالت پژوهشی در کشور برقرار شود. تاکنون بیش از ۲۳ هزار نیاز از وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در این سامانه بارگذاری شده است.

به گفته وی، این پلتفرم ضمن اتصال ایده‌های فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، مسیر به‌کارگیری ظرفیت دانشگاه‌ها در رفع نیازهای واقعی کشور را هموار کرده است.

علویان‌مهر حضور مؤسسه ISC در شیراز را فرصتی برای ارتقای نقش ملی استان در سیاست‌گذاری علم و فناوری دانست و تأکید کرد: این مرکز نه تنها مرجع آماری و تحلیلی کشور است، بلکه بازوی تصمیم‌سازی نظام علم و فناوری در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.