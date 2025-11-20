سردار بوعلی: اتصال تولید علم به صنعت و اجتماع ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی ظهر پنجشنبه در رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری، سه موضوع کلیدی را مورد بررسی قرار داد و گفت: بزرگترین اشکال در مسیر تولید علم در کشور، انفصال موجود میان تولید، دانشگاه و اجتماع است. در حال حاضر، ایدهها و خلاقیتهایی در صنعت وجود دارد که ممکن است دانشگاه به آنها نپرداخته باشد، یا ایدههایی در دانشگاه مطرح میشود که صنعت توجهی به آن نمیکند.
وی تصریح کرد: اتصال این شبکهها و اطمینان از جریان مستمر اطلاعات میان این سه ظرفیت، یک مطالبه جدی است که باید پیگیری شود.
سردار بوعلی ادامه داد: هدف اصلی، تبدیل هر ایده در هر سطحی از جامعه به یک محصول تجاری و حمایت از آن است، که این رویکرد یک اتفاق مبارک خواهد بود.
وی افزود: وجه تمایز شیراز، به ویژه در حوزه گردشگری، مبرهن و روشن است. داشتهها، سوابق تمدنی، فرهنگی و تاریخی شیراز برای همگان و حتی دنیا شناخته شده است. این شهر به دلیل تنوع فرهنگی، تاریخی، مردمی و همچنین شخصیتهای صاحبنظر در حوزههای علمی و پزشکی، زمینه بسیار مناسبی برای کار در این حوزه فراهم کرده است.
فرمانده سپاه فجر فارس با استناد به اشعار حافظ در ستایش شیراز، آمادگی مسئولان حاضر در جلسه را دلیلی قوی بر اعتقاد و حمایت از ظرفیتهای این شهر دانست.
