میکائیلی: رویداد ملی «تا ثریا» با تمرکز بر توسعه گردشگری فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید میکائیلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری بیست و پنجمین دوره رویداد «تا ثریا» به میزبانی فارس و به‌صورت ملی خبر داد و گفت: این دوره با رویکردی تازه در جهت حل مسائل فناورانه و گردشگری کشور طراحی شده و هدف آن تحقق یک الگوی ملی است.

وی با تأکید بر نیاز روزافزون به تبدیل مسائل بومی و ملی به راه‌حل‌های علمی و فناورانه، رویداد «تا ثریا» را بستری برای معرفی کسب‌وکارهای فعال در حوزه گردشگری ارزش‌گذار دانست و افزود: نیاز است که گردشگری هویت ایرانی–اسلامی را نمایان ساخته و نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس محورهای اصلی این رویداد ملی را برشمرد و گفت: اقتصاد گردشگری، حفظ محیط زیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی؛ گردشگری پایدار و مسئولانه، گردشگری سلامت و تندرستی؛ اقامتگاه و بازاریابی هوشمند و زنجیره تأمین هوشمند گردشگری از محورهای اصلی این رویداد است.

میکائیلی بر ظرفیت‌های فارس به عنوان میراث‌دار تمدن، فرهنگ، طبیعت و سلامت در کشور تأکید کرد و گفت: باید با ترکیب خلاقیت، فناوری و نوآوری به سمت گردشگری هوشمند و دانش‌بنیان حرکت کنیم؛ گردشگری‌ای که میراث را به ثروت و دانش را به بهره‌وری تبدیل می‌کند.

وی نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این اکوسیستم را کلیدی دانست و هدف اصلی رویداد را تجاری‌سازی ایده‌ها و پیوند فناوری با گردشگری برای ایجاد جهش در خلق ارزش افزوده، اشتغال دانش‌محور و توسعه پایدار عنوان کرد.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس تصریح کرد: رویداد «تا ثریا» با نگاه هدفمند به‌دنبال طراحی آینده گردشگری ایران بر پایه داده‌کاوی، طراحی تجربه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. این رویداد با همکاری استانداری فارس، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و با محوریت علم و فناوری، ساختار آینده گردشگری ایران را بازتعریف خواهد کرد. این رویداد گامی نو در جهت آینده هوشمند صنعت گردشگری ایران خواهد بود.