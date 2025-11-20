به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیه‌ای پیش از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری در دفتر امام جمعه شهرکرد با تسلیت شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) و با اشاره به اینکه سنت الهی اعتکاف تبدیل به یک رویش در ایران اسلامی شده است، اظهار کرد: این برنامه از بدو امر تا کنون تحت نظر، هدایت و توجه ولی امر مسلمین بوده است.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با ذکر اینکه مقام معظم رهبری همواره از جمله در آبان‌ماه سال گذشته در جمع اعضای ستاد این برنامه را مورد تشویق قرار دادند، ادامه داد: جمعیت عظیم معتکفین در سراسر کشور حول محور توحید، اعتلای دین و امر به معروف اجتماعی دور هم جمع می‌شوند تا فرد و جامعه و خانواده را سلامت ببخشند.

خادمان اعتکاف اقامه کنندگان امر دین هستند

تکیه‌ای با تصریح اینکه خادمان اعتکاف برای اقامه امر دین به فعالیت در این عرصه می‌پردازند، افزود: این وظیفه اصیل ماست که اگر کوتاهی کنیم، در قیامت باید پاسخگو باشیم. سنت دینی اعتکاف در دوران قبل انقلاب از مسجد امام قم آغاز شد و بتدریج فرهنگ‌سازی شد و به تمام کشور در دوران بعد انقلاب تسری یافت.

وی با اشاره به روند رو به رشد جمعیت معتکفین خاصه از سال ۱۳۷۳ و آغاز رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره اعتکاف، افزود: رهبر انقلاب در فراز ششم از بیانیه گام دوم انقلاب اشاره دارند که معنویت و اخلاق در پرتو انقلاب اعتلا یافته و اولین عیار برای معنویت جامعه به تصریح ایشان، صف‌های طولانی جوانان برای پیوستن به اعتکاف در مساجد است.

تکیه‌ای با یادآوری اینکه ستاد مرکزی اعتکاف مجموعه‌ای از خادمان این سنت حسنه بوده و از سال ۷۳ کار خود را آغاز کرده است، گفت: این ستاد در پی تبلیغ، گسترش، فرهنگ‌سازی و نیز انسجام‌بخشی و پشتیبانی محتوایی اعتکاف است. این ستاد همچنین از سه سال قبل، افکارسنجی جامعه را مبنای برنامه‌ریزی و اجرای این برنامه معنوی قرار داده است.

اعتکاف؛ عیار معنویت جامعه در پرتو انقلاب اسلامی

وی با بیان اینکه ۶۱ درصد از جمعیت معتکفین ایران بانوان هستند، ادامه داد: تعداد معتکفین در کشور از ۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۷۳ به حدود یک میلیون نفر در سال گذشته رسید که گویای تلاش و اهتمام خادمان اعتکاف در شهرها و روستاها است و مقام معظم رهبری به این موضوع افتخار می‌کنند.

تکیه‌ای با تصریح اینکه امروز در ایران اسلامی شور و اشتیاق نوجوانان نسبت به اعتکاف افزایش یافته گویی نوجوانان دیگر جا به میانسالان و کهنسالان نمی‌دهند، اضافه کرد: در نظرسنجی‌ها نوجوانان نسبت به برگزاری مراسم دعا و مناجات علاقه‌مندی بیشتری نشان دادند و مقام معظم رهبری نیز نسبت به استفاده از مضامین و دعاها و درس‌های صحیفه سجادیه در این مراسم معنوی تأکید دارند.

وی با اشاره به اینکه عبادت در این مملکت ولایی تشنگان فراوانی دارد، گفت: باید برنامه‌ریزی هوشمندانه برای استفاده از این ظرفیت به نفع اعتکاف و عبودیت الهی داشته باشیم.

مسئول ستاد اعتکاف کشور با تأکید بر اینکه اعتکاف اردوی فرهنگی نیست، ادامه داد: قرار نیست در این مراسم، سراسر برنامه‌های تفریحی برای معتکفین نوجوان داشته باشیم اما در عین حال باید به خواست و اشتهای معنوی نوجوانان مطابق با توان و ظرفیت این قشر توجه کنیم‌.

طراحی مراسم اعتکاف متناسب با اقتضائات نوجوانان

تکیه‌ای بیان کرد: ایجاد گعده‌های گفتگو و گپ و گفت و نیز مسابقات منجر به جایزه با هدف ارتقای معارف مواردی است که مربیان و خادمان اعتکاف باید اهتمام داشته باشند و این، باعث بالندگی اعتکاف خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به اینکه این مراسم معنوی امسال با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار خواهد شد، گفت: مبنا و رویکرد و گفتمان اعتکاف امسال معطوف به فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر به موضوع اتحاد مقدس و استقامت خواهد بود.

تکیه‌ای اظهار کرد: در این راستا برنامه‌ریزی محتوایی و روشی در دستور کار قرار گرفت و خادمان و فعالان مراسم اعتکاف در سراسر شهرها و روستاها نیز این خط محتوایی را مدنظر قرار خواهند داد.

وی با تأکید بر مانایی معنویت اعتکاف در خانه و مدرسه و جامعه، گفت: آثار و برکات اعتکاف نباید در مسجد بماند بلکه به لایه‌های زندگی معتکفین راه یابد و اگر این رویکرد جاری و ساری شود، همان اکسیری خواهد بود که جامعه را از آسیب‌های اجتماعی در امان نگه می‌دارد.