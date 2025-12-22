تمهیدات صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری برای ایام اعتکاف 

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن حسینی ظهر دوشنبه در نشست ستاد اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری با موضوع برنامههای نماز در ایام اعتکاف که با حضور مدیرکل صدا و سیمای استان، مدیر ستاد اقامه نماز و جمعی از مدیران روابط عمومی ادارات استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به آمادگی صدا و سیما برای پوشش مطلوب برنامه معنوی اعتکاف در استان، اظهار کرد: عموم متولیان و خادمان اعتکاف با گوشیهایی که در اختیار دارند نیز میتوانند تصاویر و فیلمهای این مراسم معنوی را برای فضای مجازی ما ارسال کنند تا پخش شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مجموعه همچنین امکان فنی تولیدات محتوایی ناظر به مراسم معنوی اعتکاف را دارد، ادامه داد: این امکان نیز وجود دارد که در صورت فراهم بودن شرایط فنی مساجد میزبان اعتکاف، برنامههای سخنرانی تبیینی مراسم اعتکاف یا برنامه دعا و مناجات به صورت زنده پخش یا ضبط و در ساعت مناسبی پخش شود.
حسینی با اشاره به تبلیغ و اطلاعرسانی مراسم معنوی اعتکاف در صدا و سیما، تصریح کرد: با توجه به مناسبتهای پیش رو یعنی ۱۳ رجب سالروز ولادت امام علی (ع)، حماسه ۹ دی و نیز سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، باید بتوانیم حجم بالای برنامهها، تبلیغات و پیامهای ناظر به این مناسبتها نیز مدیریت و به مخاطبان منتقل شود بهگونهای که پیامهای اعتکاف نیز در جای خود پررنگ و منتقل شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه پیامها و تبلیغات اعتکاف با قوت اطلاعرسانی خواهد شد، تصریح کرد: رسانه باید بتواند معنویت این مراسم را که جامعه امروز بهشدت نیازمند آن است، برجسته کرده و مخاطبان خاصه نوجوانان و جوانان را به سمت شرکت در این مراسم ترغیب کند.
