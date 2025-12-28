یوسف زاده:برنامه ریزی متناسب با سن نوجوانان دراعتکاف ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،. نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی مدیران اجرایی اعتکاف نوجوانان با حضور مسئول قرارگاه نوجوانی استان بوشهر و جمعی از مدیران اجرایی اعتکاف نوجوانی شهرستان گناوه برگزار شد.

حجت الاسلام حسین یوسف زاده ظهر یکشنبه در این نشست در سخنانی با تأکید بر اهمیت فضای معنوی اعتکاف و نقش آن در هویت‌بخشی دینی نسل نوجوان تاکید کرد.

مسئول قرارگاه نوجوانی استان بوشهر افزود: استفاده از ظرفیت مربیان متخصص و برنامه‌ریزی محتوایی متناسب با سن نوجوانان در ایام اعتکاف ضروری است.

در ادامه، مدیران اجرایی شهرستان‌ها نیز به بیان دیدگاه‌ها، تجربیات و پیشنهادهای خود در زمینه جذب نوجوانان، تبیین ارزش معنوی اعتکاف و شیوه برگزاری برنامه‌های جذاب فرهنگی در ایام اعتکاف پرداختند.

در این نشست ضمن معرفی ایده‌های اعتکاف و نقش آیات مرتبط با زندگی در قالب زندگی با آیه‌ها در ایام خلوت و انس با خداوند در اعتکاف، بر روند اجرایی و اهمیت موضوع تاکید شد.

همچنین ضمن بررسی روند برگزاری اعتکاف نوجوانان در مساجد، راهکارهای ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی ویژه معتکفین نوجوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان نشست مقرر شد کارگروهی تخصصی جهت تدوین سند محتوایی اعتکاف نوجوانان تشکیل و دستورالعمل واحدی برای اجرای هماهنگ برنامه‌ها در سطح شهرستان تهیه شود.