لزوم ارتقای کیفی و کمی مراسم معنوی اعتکاف در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید علیرضا تکیه‌ای شامگاه شنبه در نشست با اعضای ستاد اعتکاف استان خوزستان ضمن قدردانی از اهتمام ریاست و کادر این استان در انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی روند برگزاری اعتکاف، این آئین معنوی را نعمتی الهی، پیشران و آینده‌ساز دانست.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهتمام بیش از پیش به اعتکاف، اظهار داشت: انتظار می‌رود اعتکاف امسال در خوزستان از نظر کیفی و کمی ارتقا پیدا کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد اعتکاف خوزستان نیز با قدردانی از حجت‌الاسلام تکیه‌ای به نعمت بزرگ ولایت فقیه و رهنمودهای حکیمانه ایشان در اهتمام به روح معنوی جامعه به‌ویژه نسل جوان اشاره کرد و افزود: با یاری خداوند و قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، همه تلاش خود را برای بهبود کیفی و کمی برگزاری اعتکاف و توجه ویژه به قشر جوان و نوجوان انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اعضای ستاد اعتکاف استان خوزستان مورد اعتماد در اجرایی کردن این رهنمودها هستند.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین امیررضا هدایی، مدیر حوزه علمیه خوزستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت: حوزه علمیه استان آمادگی کامل دارد تا با اعزام مبلغان تخصصی متناسب با اقشار مختلف، همراهی همه‌جانبه در اعتکاف امسال داشته باشد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد رئیس ستاد اعتکاف استان خوزستان و حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد اعتکاف کشور برگزار شد. در این جلسه اعضای ستاد اعتکاف استان به بیان نکته‌نظرات و لازمه‌های اجرایی و پیوست‌های فرهنگی و معنوی برای اقشار مختلف از جمله بزرگسالان، جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان پرداختند.