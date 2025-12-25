  1. استانها
  2. کرمان
۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹

حجت الاسلام شهابی: بانوان در تبیین ارزش‌های اسلامی پیشگام باشند

کرمان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: بانوان باید در تبیین ارزش‌های اسلامی و تحقق الگوی سوم زن پیشگام باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، در نشست هم اندیشی شوراهای راهبری بانوان استان کرمان با عنوان رویداد «ره‌بانو»، با تبیین نگاه اسلام و انقلاب درباره جایگاه زن گفت: نگاه شرقی منفعل، زن را از نقش‌آفرینی اجتماعی محروم می‌سازد و نگاه غربی سرمایه محور، زن را ابزاری برای نیروی کار ارزان و افزایش فروش می‌بیند.

وی افزود: الگوی مورد قبول ما زنی است که به جای جنسیت اش، شخصیت او محور است؛ الگویی که در آن زن می‌تواند هم مادر و همسر نمونه باشد و هم در عرصه‌های علمی، اجتماعی و تمدنی نقش‌آفرینی کند.

حجت الاسلام شهابی، با اشاره به تحول اسلام در کرامت بخشی به زن، یادآور شد پیامبر اکرم (ص) جایگاه دختر و همسر را متحول کردند و خانه حضرت فاطمه (س) نخستین و آخرین محل رفت‌وآمد ایشان بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان خطاب به بانوان نخبه گفت: امروز جنگ، جنگ گفتمان و تبیین است و نسل جوان نیازمند پاسخ‌های مستدل و قرآنی است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پویش «زندگی با آیه ها» افزود: در این برنامه سه ماهه با انتخاب ۳۰ آیه کلیدی قرآن و تولید محتواهای متنوع، به تقویت گفتمان قرآنی در خانواده‌ها پرداخته می‌شود.

شهابی، هدف نهایی این حرکت را زمینه‌سازی و آمادگی برای ظهور حکومت صالحان دانست و بانوان را به پیشگامی در تبیین ارزش‌های اسلامی و تحقق الگوی سوم زن فرا خواند.

