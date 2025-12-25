به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، در نشست هم اندیشی شوراهای راهبری بانوان استان کرمان با عنوان رویداد «ره‌بانو»، با تبیین نگاه اسلام و انقلاب درباره جایگاه زن گفت: نگاه شرقی منفعل، زن را از نقش‌آفرینی اجتماعی محروم می‌سازد و نگاه غربی سرمایه محور، زن را ابزاری برای نیروی کار ارزان و افزایش فروش می‌بیند.

وی افزود: الگوی مورد قبول ما زنی است که به جای جنسیت اش، شخصیت او محور است؛ الگویی که در آن زن می‌تواند هم مادر و همسر نمونه باشد و هم در عرصه‌های علمی، اجتماعی و تمدنی نقش‌آفرینی کند.

حجت الاسلام شهابی، با اشاره به تحول اسلام در کرامت بخشی به زن، یادآور شد پیامبر اکرم (ص) جایگاه دختر و همسر را متحول کردند و خانه حضرت فاطمه (س) نخستین و آخرین محل رفت‌وآمد ایشان بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان خطاب به بانوان نخبه گفت: امروز جنگ، جنگ گفتمان و تبیین است و نسل جوان نیازمند پاسخ‌های مستدل و قرآنی است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پویش «زندگی با آیه ها» افزود: در این برنامه سه ماهه با انتخاب ۳۰ آیه کلیدی قرآن و تولید محتواهای متنوع، به تقویت گفتمان قرآنی در خانواده‌ها پرداخته می‌شود.

شهابی، هدف نهایی این حرکت را زمینه‌سازی و آمادگی برای ظهور حکومت صالحان دانست و بانوان را به پیشگامی در تبیین ارزش‌های اسلامی و تحقق الگوی سوم زن فرا خواند.

