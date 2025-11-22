به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین عصر شنبه در نشست ستاد شئون فرهنگی در مناسبت‌های ملی و مذهبی با محوریت «اعتکاف» و «زندگی با آیه‌ها» که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در سالن جلسات شهید باهنر برگزار شد، این نهضت را رویدادی فاخر و اثرگذار در سطح کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به دو سال فعالیت نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» افزود: در این دوره کشور با فشارهای سنگین اقتصادی، تحولات منطقه‌ای، شهادت رئیس‌جمهور فقید، شهادت فرماندهان جبهه مقاومت و وقایع تلخ غزه روبه‌رو بود، اما جریان قرآنی ایجادشده توانست امید، سکینه و بصیرت را در جامعه تقویت کند.

گرزین افزود: با پشتوانه بیش از ۴۰۰ ساعت کار تخصصی اساتید برجسته قرآنی، از میان ۶ هزار آیه قرآن کریم، حدود ۲۰۰ آیه منتخب برای پنج سال برنامه‌ریزی شد تا آحاد مردم بتوانند هر سال بخشی از آن را حفظ و تدبر کنند.

به گفته وی، این روش ساده‌سازی‌شده موجب انس، آگاهی اعتقادی و افزایش تاب‌آوری مردم شده است.

وی با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم از برنامه‌های قرآنی رسانه ملی ازجمله «محفل» و «معلی»، گفت: این استقبال ثابت کرد برخلاف برخی ادعاها، ریشه‌های اعتقادی مردم همچنان مستحکم است.

گرزین افزود: حضور ۱۱ میلیون مخاطب و حفظ نزدیک به چهار و نیم میلیون نفر در ۳۰ آیه منتخب، نشان داد که جامعه در صورت فراهم بودن بسترها، گرایش عمیقی به قرآن دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین از بازتاب گسترده برنامه محفل در کشورهای اسلامی از اندونزی تا پاکستان خبر داد و این استقبال را عاملی برای تقویت ضریب نفوذ فرهنگی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی درباره برگزاری جشن‌های «امت احمد» نیز اظهار کرد: امسال با حمایت استاندار گلستان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، جشن باشکوهی با حضور ده‌ها هزار نفر در گنبدکاووس برگزار شد که بازتاب بین‌المللی گسترده‌ای داشت.

گرزین با تأکید بر ضرورت حضور قرآن در متن زندگی اجتماعی گفت: نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف شیرین‌سازی، سبک‌سازی و جذاب‌سازی مفاهیم قرآنی برای خانواده‌ها طراحی شده است و از سبک زندگی تا تربیت اجتماعی، انتخاب‌ها، رفتار خانوادگی و استکبارستیزی را پوشش می‌دهد. به‌گفته وی، امسال مجموعه ۱۱۰ آیه سبک زندگی نیز تولید و با استقبال خوب مردم مواجه شد.

وی با قدردانی از اینکه گلستان در ماه رمضان گذشته جزو ۱۴ استان برتر کشور شناخته شد و استاندار نیز لوح تقدیر ملی دریافت کرد، افزود: برای استمرار موفقیت‌ها لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی یک نماینده ثابت قرآنی به این ستاد معرفی کنند تا «زندگی با آیه‌ها» به یک برنامه ثابت در مناسبت‌های ملی و مذهبی تبدیل شود.

گرزین با اشاره به پیش‌ِرو بودن ماه‌های شعبان، رمضان، دهه فجر و مناسبت‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد: محتواهای متناسب با هر مناسبت در ستاد ملی آماده و بلافاصله در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و تنها نیاز این طرح هم‌افزایی، مشارکت مستمر و برنامه‌ریزی واحد است.

وی گفت: بدون نیاز به اعتبارات مالی، دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از تولیدات محتوایی، رسانه‌ای و برنامه‌های آماده، نقش جدی در گسترش فرهنگ زندگی قرآنی ایفا کنند.