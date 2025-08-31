  1. استانها
گام راهبردی تبلیغات اسلامی کرمان در ارتقای معنوی و فرهنگی زندانیان

کرمان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: این سازمان ظرفیت‌های متنوعی در حوزه فرهنگی، قرآنی و تبلیغی دارد که می‌تواند در مسیر اصلاح و تربیت مددجویان نقش آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، بعد ازظهر یکشنبه در دیدار با رئیس زندان مرکزی کرمان بر آمادگی کامل تبلیغات اسلامی استان کرمان برای همکاری‌های گسترده و مستمر تأکید کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیت‌های متنوعی در حوزه فرهنگی، قرآنی و تبلیغی دارد که می‌تواند در مسیر اصلاح و تربیت مددجویان و ایجاد فضایی معنوی در زندان‌ها نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: ما با تمام توان در کنار مجموعه زندان‌ها ایستاده‌ایم تا زمینه‌ای برای بازگشت سالم زندانیان به جامعه فراهم شود.

شهابی، با اشاره به برخی طرح‌های موفق فرهنگی این سازمان، افزود: برنامه‌هایی همچون پویش "زندگی با آیه‌ها" توانسته آثار مثبت و ملموسی در ارتقای سطح معنوی مخاطبان داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین آزمون سالانه حافظان قرآن، که معادل مدارک دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم است، از دیگر ظرفیت‌های مهمی است که قابلیت اجرا در زندان‌ها را دارد.

