گام راهبردی تبلیغات اسلامی کرمان در ارتقای معنوی و فرهنگی زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، بعد ازظهر یکشنبه در دیدار با رئیس زندان مرکزی کرمان بر آمادگی کامل تبلیغات اسلامی استان کرمان برای همکاریهای گسترده و مستمر تأکید کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیتهای متنوعی در حوزه فرهنگی، قرآنی و تبلیغی دارد که میتواند در مسیر اصلاح و تربیت مددجویان و ایجاد فضایی معنوی در زندانها نقشآفرینی کند.
وی افزود: ما با تمام توان در کنار مجموعه زندانها ایستادهایم تا زمینهای برای بازگشت سالم زندانیان به جامعه فراهم شود.
شهابی، با اشاره به برخی طرحهای موفق فرهنگی این سازمان، افزود: برنامههایی همچون پویش "زندگی با آیهها" توانسته آثار مثبت و ملموسی در ارتقای سطح معنوی مخاطبان داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین آزمون سالانه حافظان قرآن، که معادل مدارک دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم است، از دیگر ظرفیتهای مهمی است که قابلیت اجرا در زندانها را دارد.
