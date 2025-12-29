مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان: نسل جوان مشتاق معنویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، در نشست تخصصی مبلغان اعتکاف شهر کرمان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، بر لزوم تحول در تبلیغ دین و حرکت از حالت انفعالی به تهاجمی گفت: جهاد تبلیغی تنها به معنای پرکاری و فعالیت زیاد نیست، بلکه جهاد در فضای امروز یعنی شناسایی نقطه حمله دشمن و قرار گرفتن درست در تقابل با آن می‌باشد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در جنگ نظامی، در برابر حمله موشکی دشمن، با پدافند مقابله می‌کنیم، در عرصه فرهنگ و تبلیغ نیز باید دقیقاً مقابل حربه‌های دشمن بایستیم.

حجت الاسلام شهابی افزود: دشمن امروز با هزینه‌های سنگین، آرایش تبلیغاتی گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی به‌ویژه در مسئله «زن» گرفته است و وظیفه ما این است که به‌جای موضع دفاعی، با تهاجم و بیانی نو و قانع‌کننده، الگوی سوم یعنی «اسلام ناب» را در این زمینه تبیین و با طلبکارانه ایستادن، اسلام راستین را معرفی کنیم.

اعتکاف: فرصت طلایی برای گفت‌وگو با نسل جوان

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان، مراسم اعتکاف را یکی از فرصت‌های ممتاز برای اجرای این مأموریت خواند و با ارائه آمار گفت: سال گذشته حدود ۶۰ هزار نفر در استان کرمان معتکف شدند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان را نوجوانان تشکیل می‌دادند.

وی افزود: امسال نیز استقبال بسیار چشمگیرتر است؛ به‌طوری️ که در ۲۴ ساعت اول ثبت‌نام، ۷۰ درصد ظرفیت مساجد پر شد و اکنون ۴۴ مسجد در شهر کرمان پذیرای معتکفان هستند.

وی ادامه داد: این رقم نشان می‌دهد ادعای بی‌دینی مردم توسط دشمن، واقعیت میدان نیست و نسل جوان مشتاق معنویت است.

ویژگی نسل جدید: نیاز به حرف نو و منطق

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با تحلیل ویژگی‌های نسل نوجوان و جوان امروز تأکید کرد: این نسل، کلیشه‌های تکراری و سخنان تحکمی بدون استدلال را نمی‌پذیرد؛ آنان با هویت گم شده و دغدغه‌های معیشتی و آینده نگرانه مواجهند و دنبال پاسخی منطقی برای چرایی‌ها هستند.

شهابی، افزود: من در تجربه مستقیم دیدم که با نیم ساعت صحبت مبتنی بر استدلال و احترام، می‌توان نگرش یک نوجوان را تغییر داد؛ ما باید به سوالات آنان درباره کارآمدی دین در زندگی پاسخ دهیم.

وی با هشدار نسبت به از دست رفتن فرصت‌های تبلیغی مانند اعتکاف، ماه رمضان و دهه فجر گفت: این ظرفیت‌های بزرگ مانند ابرها می‌گذرند و اگر ما مبلغان، خود را بروز نکنیم و حرف نو و مستدل برای گفتن نداشته باشیم، این فرصت‌ها از دست می‌روند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان ادامه داد: شرط اثرگذاری، تنها حضور فیزیکی نیست؛ شرط اصلی، داشتن محتوای جذاب، منطقی و پاسخگو به نیازهای نسل امروز است و اگر حرف نو نداشته باشیم، کوچک و بزرگ پای سخن ما نخواهند نشست.