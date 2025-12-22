رونمایی از سامانه ثبت‌ نام اعتکاف در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ثبت‌نام اعتکاف با شعار «معنویت و اتحاد در ملک سلیمانی» صبح دوشنبه طی مراسمی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان و مدیرکل تبلیغات اسلامی رونمایی شد.

در این نشست.

امام جمعه کرمان در این مراسم قدردانی از فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسه و توجه به برگزاری اعتکاف خانوادگی با رعایت تفکیک جنسیتی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، خواستار رفع نواقص ۲۰۰ مسجد از مجموع ۵۷۰ مسجد محراب استان کرمان برای برگزاری اعتکاف و ماه رمضان شد.

وی اعتکاف را حرکتی خداپسندانه دانست و با اشاره به همزمانی این مراسم با حضور میهمانان شهید حاج قاسم سلیمانی، هدف نشست را آماده‌سازی و مهیا کردن شرایط برای این رویداد معنوی عنوان کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان نیز اعلام کرد: معتکفین می‌توانند از یکم تا دهم دی‌ماه در سامانه اعتکاف به نشانی «kerman.nehzat.ir» ثبت‌نام کنند.

حجت الاسلام سعید شهابی، افزود: تاکنون ۴۰۰ مسجد برای برگزاری مراسم آماده شده و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به ۵۰۰ مسجد برسد.

وی امنیت مراسم و لغو امتحانات نهایی دانش‌آموزان تا ۱۷ دی‌ماه را از مهم‌ترین مصوبات نشست راهبردی اعتکاف برشمرد.

گفتنی است در این جلسه اعضای ستاد راهبری اعتکاف گزارشی از اقدامات خود در زمینه آماده‌سازی مکان‌ها و خدمات پذیرایی ارائه کردند و مصوباتی برای بهبود شرایط برگزاری مراسم اتخاذ شد.