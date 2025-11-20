به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر پنجشنبه در جمع‌بندی سفر یک‌روزه خود به شهرستان شهرضا، با اشاره به ضرورت همگرایی دستگاه‌ها برای تحقق توسعه پایدار، بر محورهای اقتصادی، زیست‌محیطی، سلامت، زیرساخت و شفافیت اداری تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش مشارکت مردمی شد.

حرکت به‌سوی توسعه پایدار و اشتغال‌زایی محلی

استاندار اصفهان با بیان اینکه شهرضا باید از ظرفیت‌های محلی برای رشد اقتصادی بهره ببرد، گفت: تقویت صنایع کوچک و متوسط، تسهیل مراحل صدور مجوز و حمایت از واحدهای فناور از اولویت‌های اصلی استان است. وی با اشاره به پتانسیل تاریخی و طبیعی شهرضا از جمله مسجد جامع، کاروانسراها و طبیعت زیبای اطراف، بر لزوم بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها برای رونق گردشگری تأکید کرد.

جمالی‌نژاد توسعه کشاورزی پایدار را یکی از پایه‌های اقتصاد این شهرستان دانست و اظهار کرد: به‌کارگیری سامانه‌های نوین آبیاری و تولید محصولات کم‌آب‌بر و پربازده باید به‌عنوان یک سیاست جدی دنبال شود تا ضمن حفظ منابع، اشتغال پایدار نیز شکل گیرد.

مدیریت منابع، سلامت عمومی و شفافیت در حکمرانی

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب و مقابله با آلودگی هوا گفت: صنایع باید به سمت تولید پاک و کربن‌صفر حرکت کنند و ضمن رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، در احیای عرصه‌های طبیعی مشارکت داشته باشند.

وی همچنین ارتقای حمل‌ونقل عمومی، ساماندهی پسماند و توسعه فضاهای عمومی را از عناصر مهم رفاه شهروندی دانست.

جمالی‌نژاد با اشاره به ارتقای خدمات بهداشتی و آموزشی در شهرستان افزود: تجهیز مراکز درمانی و نوسازی مدارس از اولویت‌های مدیریت استان است و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور به‌ویژه برای جوانان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه بر اهمیت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی عمومی درباره پروژه‌ها، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مقابله با سوء‌مدیریت از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی سالم هستند.

استاندار از مدیران اجرایی خواست تا سرعت در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و هماهنگی میان دستگاه‌ها را با جدیت دنبال کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش مردم در پیشرفت شهرها گفت: تقویت شوراهای اسلامی و مشارکت جدی در انتخابات پیش‌رو، علاوه بر رشد سیاسی، سرمایه اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بازوی مؤثر اجتماعی برای دولت باشند و با ابتکار عمل در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، اعتماد عمومی را ارتقا دهند.

استاندار اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ میراث فرهنگی، حمایت از ورزش همگانی و توجه به هویت بومی شهرضا باید در سیاست‌های توسعه شهری لحاظ شود تا پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با حفظ فرهنگ محلی همراه باشد.