شیوه اداره شهرهای استان اصفهان نیازمند تحول بنیادین است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی با شهرداران سراسر استان با تأکید بر نقش حیاتی مدیریت شهری در توسعه پایدار، خواستار تحول بنیادین در شیوههای اداره شهرها شد.
وی اظهار کرد: مدیریت شهری، قلب تپنده توسعه استان و شهرهاست و باید با رویکردی جامع، شفاف و پایدار دنبال شود؛ رویکردی که همزمان عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، افزایش تابآوری شهری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را تضمین کند.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت شفافیت مالی و انضباط بودجهای در شهرداریها، مقابله با فساد، رانت و سوءمدیریت را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و گفت: ارتقای پاسخگویی، کارآمدی شوراها و مدیران شهری و پیادهسازی مدیریت جهادی، چابک و نتیجهمحور باید بهعنوان اصول راهبردی در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر رعایت اخلاق، تقوا و سلامت اداری در تصمیمگیریها و مدیریت شهری تأکید کرد.
جمالی نژاد یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری را وابستگی به فروش تراکم و زمین عنوان کرد و گفت: افزایش درآمدهای پایدار، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، کاهش بروکراسی، اولویتبندی پروژهها بر اساس بازده اجتماعی و اقتصادی، و تقویت نهادهای مردمی و خیرین شهری باید در اولویت باشد.
وی با بیان اینکه توجه به زیرساختها و مناطق کمبرخوردار از الزامات توسعه عادلانه شهری است، گفت: توسعه حملونقل عمومی، تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام، مدیریت بهینه پسماند، آب و انرژی و ارتقای فرهنگ عمومی از ارکان توسعه خدمات شهری است.
جمالینژاد در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ هویت فرهنگی و معماری اصیل شهری اظهار داشت: نوسازی بافتهای فرسوده، زیباسازی فضاهای عمومی، جلوگیری از تخریب باغات و فضاهای سبز و کاهش فاصله طبقاتی در طراحی شهری، باید مورد توجه جدی شهرداریها قرار گیرد.
استاندار اصفهان مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، شوراها و مردم در تصمیمگیریهای شهری را یکی از ضروریترین ابزارهای ارتقای عدالت شهری دانست و افزود: افزایش شفافیت، اطلاعرسانی دقیق، و تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی از راهکارهای مؤثر برای توسعه متوازن خدمات شهری است.
جمالینژاد بر تابآوری شهری در برابر بحرانهای طبیعی و زیستمحیطی تأکید کرد و گفت: مقابله با آلودگی هوا، زلزله، تنشهای آبی و همچنین حفظ منابع طبیعی، باغات و فضاهای سبز باید در همه طرحهای شهری لحاظ شود.
وی با اشاره به شرایط اضطراری و تهدیدات احتمالی، بر لزوم آمادگی شهرداریها تأکید کرد و گفت: زیرساختهای شهری باید برای شرایط جنگی و بحرانی آمادهسازی شوند. هماهنگی با نهادهای امنیتی، آموزش کارکنان، مقاومسازی سازهها و حفظ خدمات حیاتی همچون آب، برق و حملونقل از اولویتهای ضروری در این حوزه است.
