۱۲۵ عنوان برنامه در هفته بسیج در قوچان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار حجت زاهدی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج با اشاره به نقش بیبدیل بسیج به عنوان تکیهگاه امنیت، ایستادگی و امید مردم اظهار کرد: بسیج به عنوان یادگار ماندگار امام خمینی (ره)، نهادی است که با گذشت زمان، اهمیت تدبیر تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب در تشکیل آن بیشتر آشکار میشود.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج قوچان با بیان اینکه ۱۲۵ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی و بصیرتی و۵۰ عنوان برنامه شاخص همزمان با هفته بسیج در شهرستان برگزار میشود، گفت: این برنامه از جمعه ۳۰ آبان با گردهمایی ۷۵ حلقه به نمایندگی از گروههای صالحین در مسجد جامع امام خمینی (ره) برگزار میشود و پس از آن نمایشگاه «اسوه برترینهای بسیج» در مصلای نماز جمعه به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی از دیدار بسیجیان و مسئولان سپاه با امام جمعه شهرستان در روز شنبه خبر داد و افزود: همزمان با هفته بسیج رزمایش اردوهای «راهیان پیشرفت» برنامه ریزی شده است که روزانه ۴۰ نفر به واحدهای پیش بینی شده اعزام میشوند.
زاهدی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی متنوع در سطح شهرستان به مناسبت هفته بسیج، تصریح کرد: مسابقات تیراندازی، فوتسال والیبال و … برای هفته جاری برنامه ریزی شده است.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج قوچان با اشاره به حضور شهید گمنام از روزهای گذشته در سطح شهرستان، زمان تشییع پیکر مطهر این شهید در قوچان را یکشنبه ساعت ۱۰ صبح از بیمارستان شهدا اعلام کرد و گفت: از ابتدای حضور شهید گمنام در قوچان تا یکشنبه دوم آذر ماه ۴۵ مراسم مختلف در سطح مدارس، مساجد و هیئات مذهبی و شهرهای اقماری برنامه ریزی شده است تا مراسم دهه فاطمیه با عطر این شهید معطر شود.
وی یادآور شد: اعزام تیمهای درمانی به مناطق حاشیهنشین، دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، اجرای گشتهای رضویون، برگزاری نشستهای بصیرتی در تمام پایگاهها و حوزههای مقاومت و پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی به مبلغ ۵ میلیارد تومان به بسیجیان از دیگر برنامههای این هفته است.
زاهدی افزود: همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گردهمایی «بسیج، اقتدار» با حضور اعضای گردانهای بیتالمقدس، کوثر و امام علی (ع) برگزار میشود.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج قوچان از آغاز عملیات احداث کانالهای آبیاری کشاورزی به طول ۶ هزار متر در روستاهای هدف این شهرستان با همکاری جهاد کشاورزی خبر داد و بیان کرد: توزیع ۶۳ هزار پرس غذای گرم، تهیه و توزیع ۴۸ جهیزیه برای زوجهای جوان نیازمند، احداث و مرمت ۱۱ منزل برای محرومان در قالب اردوهای جهادی و توزیع یک هزار ۷۸۰ بسته نوشتافزار برخی دیگر از خدمات بسیج سازندگی در طی یکسال گذشته است.
