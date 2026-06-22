دعوت ۲ بازیکن از خراسان رضوی به اردوی تیم ملی فوتسال دختران 

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فدراسیون فونبال و با نظر فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران ؛ نخستین اردوی آماده‌سازی این تیم از ۳۱ خرداد تا ۵ تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود که در این اردو، فاطمه عباسی و سارینا زارع دو بازیکن دعوت‌شده خراسانی، نقش پررنگی خواهند داشت.

این اردو با هدف آماده‌سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان برای حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان‌ماه در سنگال برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی شده است.

تیم ملی فوتسال کشورمان در این رقابت‌ها در گروه B با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا هم‌گروه است.