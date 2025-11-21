«در انتظار گودو» کیانو ریوز در برادوی روسفید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اجرای مجدد «در انتظار گودو» شاهکار اگزیستانسیالیستی ساموئل بکت که در برادوی روی صحنه رفته، موفق شد تا در ۸ هفته اجرا، سرمایهگذاری ۷.۵ میلیون دلاری خود را درآورد. این نمایش به لطف همکاری کیانو ریوز و الکس وینتر بازیگران «بیل و تد»، در این مدت بسیار پرطرفدار شد. جیمی لوید، که بر اجرای مجدد اخیر «بلوار سانست» و «اویتا» نظارت داشت، کارگردانی این نمایش را انجام داده است. به این ترتیب «در انتظار گودو» اولین نمایش فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ است که سرمایهگذاری اولیه خود را جبران میکند و این موفقیت نادری است که با توجه به مشکلات اقتصادی برادوی نصیب کمتر تهیهکنندهای شده است.
در این نمایش برندون جی. دیردن و مایکل پاتریک تورنتون نقش پوتزو و لاکی را بازی میکنند. زین آرورا و اریک ویلیامز دیگر بازیگران این نمایش هستند. ریوز نقش استراگون را در برابر نقش ولادیمیر با بازی وینتر، اجرا میکند.
این ۲ بازیگر اذعان کردهاند که یک دلیل موفقیت نمایش، این بوده که بسیاری از تماشاگران طرفدارهای فیلمهای «بیل و تد» هستند.
وینتر گفت: من و کیانو سالهاست که نقش بیل و تد را بازی کردهایم، اما ما چیزی بیش از این هستیم. ما خارج از دوربین هم دوست هستیم و زندگی و رابطه دوستانه خودمان را داریم. ما همیشه به شکلی بسیار واقعی و صمیمانه به بیل و تد نزدیک شدهایم، برای ما آنها شخصیتهای کارتونی نبودند و سعی کردهایم همین رویکرد را به این نمایش نیز بیاوریم.
این نمایش که پیشنمایشهای آن از ۱۳ سپتامبر آغاز شد و در ۲۸ سپتامبر به صورت رسمی نمایش خود را آغاز کرد، تا ۴ ژانویه ۲۰۲۶ در تئاتر هادسون روی صحنه است.
در هفتههای اخیر، نمایش «در انتظار گودو» پذیرای بیش از ۵۰۰ دانشآموز و مربی از مدرسههای دولتی نیویورک بود و علاوه بر تماشای نمایش، گفتگویی پس از نمایش با لوید و بازیگران با همکاری وزارت آموزش و پرورش نیویورک انجام شد.
تیم طراحی «در انتظار گودو» شامل همکاران همیشگی جیمی لوید است: سوترا گیلمور (طراحی صحنه و لباس)، جان کلارک (طراحی نور)، بن و مکس رینگهام (طراحی صدا)، شریل توماس (طراحی مو و گریم)، جیم کارناهان و لیز فریزر (مدیر انتخاب بازیگر) و جانی میلانی (مدیر صحنه تولید).
«در انتظار گودو» همواره یکی از مهم ترین نمایشهای صحنه تئاتر نیویورک بوده و در نمایشهای مختلف آن در گذشته، ستارههای درجه یکی مانند استیو مارتین، رابین ویلیامز، ناتان لین، بیل ایروین، جان گودمن، پاتریک استوارت و ایان مککلن نقش آفرینی کرده بودند.
ریوز گفت: رویکرد ما به این اجرا این بود که بیاییم با این اجرای جدید به عنوان یک نمایش جدید رفتار کنیم، انگار که این یک متن کاملاً جدید است و به کارهای پیش از این کاری نداشته باشیم.
«ماجراجویی بسیار عالی بیل و تد» فیلمی کمدی، علمی-تخیلی از سال ۱۹۸۹ با بازی ریوز و وینتر درباره ۲ نوجوان تنبل بود که در زمان سفر میکنند. موفقیت این فیلم موجب شد تا قسمت دوم و سوم آن هم ساخته شود.
