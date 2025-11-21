  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

همه چیز درباره «کارت امید مادر»

دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای تمام نوزادان متولد بعد از اول فروردین صادر و ماهانه ۲ میلیون تومان به مدت دو سال به نام مادر شارژ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: این کارت به نام مادر صادر شده و تا دو سالگی نوزاد، یعنی تا ۲۴ ماه پس از تولد به شکل ماهانه شارژ می‌شود. مبلغی هم که به شکل ماهانه در این کارت واریز می‌شود، ۲۰ میلیون ریال است.

وی افزود: کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر خواهد شد. البته مراسم رونمایی از آن روز شنبه با حضور رئیس‌جمهور انجام شد. اما تمامی نوزادانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن متولد شده باشند مشمول دریافت این کارت می‌شوند و این کارت برای تمام مادران صادر می‌شود و در اعطای آن دهک‌بندی و … مدنظر نیست، همانطور که گفتم تنها سال تولد معیار است و تمامی متولدین اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن مشمول دریافت این کارت هستند.

دستجردی ادامه داد: این کارت فقط و فقط به نام مادر صادر می‌شود، حتی به نام پدر نیز صادر نخواهد شد، مگر در موارد استثنا که خدای نکرده طلاقی ثبت شده یا مادر فوت کند که در این صورت کارت به نام سرپرست قانونی کودک صادر شده یا به نام وی تغییر خواهد کرد

