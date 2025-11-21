به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران عالی‌رتبه سازمان ثبت، مسئولان قضائی و مدیران استانی برگزار شد، از عملکرد دقیق، خدمات مؤثر و مدیریت کارآمد آرامش در حوزه ثبت اسناد و املاک شهرستان قشم تقدیر شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، انتخاب مدیران برتر بر اساس شاخص‌های تخصصی همچون ارتقای کیفیت خدمات ثبتی، بهبود فرایندها، رعایت حقوق شهروندی، کاهش زمان ارائه خدمات، دقت در اجرای قوانین و موفقیت در تکمیل طرح‌های ملی صورت گرفته است.

محمد آرامش طی سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های تحول‌محور، توسعه خدمات الکترونیک و افزایش رضایتمندی مراجعان، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه اداره ثبت قشم داشته است.

گفتنی است در پایان این همایش، لوح تقدیر و تندیس مدیر برتر کشور به رئیس اداره ثبت قشم اهدا شد.