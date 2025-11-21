  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

رئیس اداره ثبت اسناد قشم به‌عنوان مدیر برتر کشور معرفی شد

رئیس اداره ثبت اسناد قشم به‌عنوان مدیر برتر کشور معرفی شد

قشم- در همایش ملی مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد آرامش، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قشم به‌عنوان مدیر برتر ثبتی کشور معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران عالی‌رتبه سازمان ثبت، مسئولان قضائی و مدیران استانی برگزار شد، از عملکرد دقیق، خدمات مؤثر و مدیریت کارآمد آرامش در حوزه ثبت اسناد و املاک شهرستان قشم تقدیر شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، انتخاب مدیران برتر بر اساس شاخص‌های تخصصی همچون ارتقای کیفیت خدمات ثبتی، بهبود فرایندها، رعایت حقوق شهروندی، کاهش زمان ارائه خدمات، دقت در اجرای قوانین و موفقیت در تکمیل طرح‌های ملی صورت گرفته است.

محمد آرامش طی سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های تحول‌محور، توسعه خدمات الکترونیک و افزایش رضایتمندی مراجعان، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه اداره ثبت قشم داشته است.

گفتنی است در پایان این همایش، لوح تقدیر و تندیس مدیر برتر کشور به رئیس اداره ثبت قشم اهدا شد.

کد خبر 6663646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها