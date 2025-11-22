ملی پوش پومسه بازی خود را با برد شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، رقابت‌های تکواندوی بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان توکیو صبح امروز (شنبه) در سالن ناکانا سیتی توکیو آغاز شد که دو نماینده پومسه کشورمان به مصاف رقبا رفتند.



در بخش پومسه دختران مریم خدابنده در رقابت با نماینده ترکیه با امتیاز ۸.۱۶۶ به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.



مرتضی رضا صفت دیگر نماینده پومسه کشورمان نیز در مرحله یک شانزدهم با قرعه استراحت مواجه است. او در مرحله یک هشتم نهایی با برنده دیدار چین تایپه و قزاقستان بازی خواهد کرد.



هدایت تیم پسران برعهده مهدی صمدیان تبار است و مربیگری تیم دختران را فاطمه اسدپور به عهده دارد.



بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.