به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یادداشتی نوشت:

این روزها و پس از صدور قطعنامه کلیشه‌ای و دیکته‌شده صهیونیسم بین‌الملل توسط آژانس هسته‌ای وقتی به میان مردم می‌رویم با این سوال مواجه می‌شویم که «چرا بمب اتم نمی‌سازیم؟» می‌گویند «حالا که لطمه‌های اتهام تلاش برای ساختن بمب اتم را خورده‌ایم، لااقل بمب را بسازیم و مشکل را برای همیشه تمام کنیم.»

جواب ما به این سوال هم روشن است؛ «ما تابع ولایتیم و حکم ولی فقیه دایر بر حرمت سلاح هسته‌ای برای ما فصل‌الخطاب است.» طبعاً با این جواب نیازی به استدلال دیگری نیست؛ به‌ویژه آنکه این حکم، حکم ثانویه و اقتضائی هم نیست، بلکه حکم اولیه و همیشگی اسلام است. فرمان صریح پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع) هم در جنگ‌های صدر اسلام همیشه پرهیز از کشتار جمعی بوده که در جنگ‌های آن روزها به شکل ریختن زهر در آب آشامیدنی انجام می‌شده، اما بعضی‌ها در ولایتمداری آن‌قدر محکم نیستند و فقط با این جواب قانع نمی‌شوند؛ لذا مجبوریم برای درک درست‌تر مطلب توضیحات بیشتری بدهیم.

پاسخ این است که به‌دست‌آوردن بمب هسته‌ای دو علت می‌تواند داشته باشد؛

الف- بمب اتم را می‌خواهیم فقط نگه داریم برای بازدارندگی که دشمن بترسد به ما حمله نکند.

ب- می‌خواهیم برای از بین بردن دشمن واقعاً بمب را استفاده کنیم.

الف- اگر ما بمب اتم را برای بازدارندگی می‌خواهیم تجربه حمله‌های مکرر به کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای نشانگر این است که سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و کشورهای هسته‌ای هم به سادگی مورد حمله قرار می‌گیرند. سلاح هسته‌ای که با تحمل هزینه‌های بسیار سنگین ساخته و با هزینه‌های بسیار سنگین‌تر نگهداری می‌شود، برای ویترین و نمایش خوب است و کاربردی برای بازدارندگی ندارد. در این زمینه لااقل ۱۰ تجربه‌ی زیر پیش روی ماست.

۱- جنگ ویتنام با آمریکا منجر به شکست مفتضحانه و فرار ذلیلانه ارتش آمریکا از ویتنام

۲- جنگ افغانستان با آمریکا منتج به فرار خفت‌بار ارتش و حتی دیپلمات‌های آمریکا از آن کشور

۳- جنگ قهرمانانه رزمندگان فلسطین در غزه علیه صهیونیست‌ها

۴- جنگ اوکراین با روسیه

۵- جنگ پاکستان و هند

۶- جنگ افغانستان با پاکستان

۷- حملات سنگین مجاهدان غیرتمند یمن به ناوهای هواپیمابر آمریکایی که پنج ناو هواپیمابر خسارت‌دیده را وادار به فرار از دریای سرخ کرد و آمریکا جز اعلام تسلیم در مقابل اراده آنها هیچ غلطی نتوانست بکند

۸- حملات کوبنده به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در دفاع مقدس و فرار مفتضحانه آنها

۹ و ۱۰- حملات شجاعانه ایران به پایگاه‌های آمریکا در عین‌الاسد عراق و العدید قطر و عقب‌نشینی سریع و خفت‌بار آمریکا از مواضع خود

ب- اما اگر هدف فقط بازدارندگی نیست و مقصود این است که از بمب هسته‌ای برای از بین بردن دشمن استفاده کنیم برای این منظور هم به سه دلیل زیر بمب هسته‌ای نه‌تنها مفید نیست، بلکه مضر هم هست.

۱- دنیای امروز دنیای جنگ دوم جهانی نیست که بشود به سادگی و بدون تبعات کشنده بمب هسته‌ای پرتاب کرد. به برکت انقلاب اسلامی امروزه ملت‌ها بیدار و نقش آفرین شده‌اند و اراده ملت‌ها و افکار عمومی که تاثیر سرنوشت سازی در تغییر شرایط دارند به شدت با کشتارهای بی‌رحمانه مخالفند و استفاده از بمب هسته‌ای خسارتی بزرگ‌تر از دستاورد آن برای شلیک‌کننده خواهد داشت و با اولین شلیک استفاده‌کننده بمب هسته‌ای تمام پایگاه اجتماعی و مشروعیت جهانی خود را از دست خواهد داد.

۲- به فرض اینکه ما چند بمب هسته‌ای شلیک کنیم، با اولین شلیک به استفاده از این بمب توسط دشمنی که چند هزار بمب هسته‌ای در اختیار دارد، مشروعیت می‌دهیم و دلیل دشمن برای کشتار جمعی را موجه خواهیم کرد.

۳- مهم‌تر از همه اینکه تا امثال نتانیاهو را داریم هیچ نیازی به بمب هسته‌ای نداریم.

دشمن ما را متهم می‌کند که در تلاش برای ساختن پنج بمب هسته‌ای هستیم. اگر واقعاً پنج بمب به قدرت بمب‌های آمریکایی منفجرشده در هیروشیما و ناکازاکی داشته باشیم، نهایتاً فقط می‌توانیم ۵۰۰ هزار صهیونیست را از بین ببریم؛ در حالی‌که با ایستادگی هوشمندانه مقاومت و بدون هیچ تبعات منفی، نتانیاهو را وادار کرده‌ایم تا امروز به دست خود بیشتر از ۸۳۰ هزار صهیونیست را از سرزمین‌های اشغالی فراری دهد؛ یعنی نتانیاهو تا حالا بیشتر از هشت بمب هسته‌ای برای انقلاب اسلامی کار کرده است، بدون اینکه انقلاب اسلامی حتی یک نفر از یاران خود را در افکار عمومی جهان از دست داده باشد، بلکه صدها میلیون نفر به یاران انقلاب اسلامی افزوده شده است.

وقتی راهبردهای نتانیاهو را داریم که با اعمال دیوانه‌وار خود عملاً صد سال تبلیغات برای مظلوم نشان‌دادن صهیونیست‌ها و تروریست معرفی‌کردن فلسطینی‌ها را سوزاند و خاکسترش را به باد داد و با زلزله‌ی موشک‌های پیشرفته ایرانی ۴۶ سال تبلیغات فشرده برای ناتوان و عقب‌مانده نشان‌دادن جمهوری اسلامی و معرفی انقلاب اسلامی به‌عنوان حرکت تروریستی را از بین برده و پرچم‌های فلسطین و جمهوری اسلامی را بالای دست مردم جهان در قلب اردوگاه استعمار و استکبار به اهتزاز درآورده و با محبویت‌افزایی برای مقاومت به دست خود در حال پاکسازی سرزمین فلسطین از لوث صهیونیست‌هاست، چرا باید با ساختن بمب هسته‌ای خودمان را به دردسر بیاندازیم؟

صهیونیست‌ها ۷۶ سال برای مهاجرت نیروهای‌شان از اطراف دنیا به فلسطین اشغالی کار کردند و نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار اهدایی مالیات‌دهندگان آمریکایی را هزینه کردند، تازه یکی دو سال اخیر توانسته بودند به توازن جمعیت با فلسطینی‌ها برسند، جمعیت خودشان را به عدد فلسطینی‌ها برسانند که ناگهان همه چیز با یک طوفان به هم ریخت. روند پرشتاب فرار صهیونیست‌ها از فلسطین به کشورهای خودشان به‌صورت تصاعدی ادامه دارد و خیلی بعید است که با استمرار همین راهبرد نتانیاهو و ترامپ و انگیزه‌بخشی بیشتر به مقاومت با استمرار خشونت‌ها تا دو سال دیگر حدی از جمعیت برای اشغالگران باقی بماند که بتوانند توازن رزم نیروهای احتیاطی ارتش خود را در حد کفایت حفظ کنند.

دشمنان غربی ۲۰ سال است با اعزام پی در پی بازرس و صدور قطعنامه وانمود می‌کنند که دنبال جلوگیری از ساختن بمب هسته‌ای توسط ما هستند در حالی که خودشان هم بهتر می‌دانند که دانشمندان ایرانی فناوری‌های بسیار پیچیده‌تر از ساخت بمب هسته‌ای را در تسخیر خود دارند چه رسد به توانایی فنی ساخت بمب هسته‌ای که خیلی ساده‌تر است. با توان تخصصی که در ایران هست در این ۱۵ الی ۲۰ سالی که این اتهام را می‌زنند اگر واقعاً ما می‌خواستیم بمبی بسازیم، ۱۰ باره آن را ساخته بودیم.

بمب هسته‌ای که دارد استکبار را نابود می‌کند، خود «انقلاب اسلامی» است که در سال ۱۳۵۷ منفجر شد. واقعیت این است که آنها می‌خواهند با این اتهام‌زنی‌ها و ایجاد فضا برای عوامل نفوذی اوضاع ایران را برهم بزنند تا بمب بیدارگری انقلاب اسلامی را خنثی کنند؛ لکن ملت ایران با هوشمندی و حفظ وحدت و یکپارچگی نخواهند گذاشت این بمبشان خنثی شود.

بمب هسته‌ای که ملت با ایمان ایران ۴۶ سال پیش با پیروزی انقلاب اسلامی زیر پای مستکبران عالم منفجر کرد هرگز خنثی نخواهد شد. بمب ما با بمب‌های هسته‌ای آدم‌کش‌ها تفاوت دارد، بمب ما هوشمند است و نه‌تنها آدم نمی‌کشد و به مردم آزاری نمی‌رساند، بلکه ملت‌ها را زنده می‌کند و فقط ظالمان و مستکبران را نابود می‌کند. مواد اولیه بمب هسته‌ای ما نه اورانیوم غنی‌شده که فطرت غنی‌شده و ایزوتوپ‌های وجدان غنی‌سازی شده است. امواج بمب فطرت‌های غنی‌شده ما در حال فراگیری عالم و درهم‌کوبیدن کاخ ستمکاران است.

امام خمینی (ره) فرمودند: «این قرن، قرن غلبه اراده ملتهاست» و این اتفاق دارد می‌افتد و با حماقت و روح جنایتی که در نتانیاهو و ترامپ هست امواج بمب ما روز به روز با شدت بیشتری اثر خواهد کرد و انشالله خیلی زود طومار ظالمان و مستکبران را درهم خواهد پیچید.

حسب روایتی که در کنز العمّال ص ۱۱۵ نقل شده حضرت رسول اکرم (ص) فرموده‌اند: «إنَّ اللّه َ لَیُؤَیِّدُ هذا الدِّینَ بالرَّجُلِ الفاجِرِ»؛ یعنی خداوند همواره این دین را به وسیله مرد بدکار تقویت می‌کند و امروز نتانیاهو مصداق بارز این روایت است.

بگذارید آمریکا و اروپا همینطور با اتهام بمب هسته‌ای به ما خودشان را سرگرم کنند، از کشتارهای رژیم حمایت کنند و بر جنایات و اشغالگری‌های آن صحه بگذارند. بدون شک این رفتار غربی‌ها دارد مواضع انقلاب اسلامی را برای مردم جهان باورپذیرتر و تنور انقلاب را گرم‌تر می‌کند. بدون نیاز به هیچ بمب هسته‌ای و سلاح کشتار جمعی، آینده از آنِ ماست.

والعاقبة للمتقین