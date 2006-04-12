اسرائيل درصدد القاء تسليحاتي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران به آمريكا است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كارشناس انرژي هسته اي كه نامي از وي برده نشده است به روزنامه اماراتي الخليج گفت : اسرائيل اين بار با طرح ادعاهاي غيرعلمي عليرغم اينكه ايران امكانات لازم را براي توليد سلاح هسته اي ندارد، مي خواهد قدرت اين كشوررا در ساخت بمب اتم را به آمريكايي ها القاء كند

به گفته .ي درحال حاضر لابي صهيونيست درواشنگتن و در راس آن كميته يهوديان آمريكا درتحريك واشنگتن عليه ايران شركت دارند به طوري كه اين كميته هفته گذشته با انتشار بيانيه هايي در روزنامه ها از دولت آمريكا خواست به ايران اجازه ندهد به بمب اتم دست يابد.

اين كارشناس آمريكايي گفت عليرغم راه اندازي چرخه سوخت براي غني سازي اورانيوم در ايران اين كشورها سال ها با ساخت احتمالي تسليحات هسته اي فاصله دارد .