به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قزوین اظهار کرد: فضای مجازی امروز به یکی از چالش‌های جدی حوزه فرهنگ و مطالعه تبدیل شده و اگر برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، فاصله جامعه با کتاب و کتابخوانی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این حوزه آن است که کتابخانه‌ها فعال‌اند اما کتابخوان به اندازه کافی نداریم، در حالی که مأموریت اصلی کتابخانه‌ها باید جذب مخاطب و افزایش علاقه مردم به مطالعه باشد.

استاندار قزوین با اشاره به بازدیدهای خود از کتابخانه‌های استان، گفت: در بسیاری از کتابخانه‌ها منابع موجود به‌روز نیست و نیازهای واقعی مردم در انتخاب کتاب‌ها لحاظ نمی‌شود؛ در نتیجه لازم است برنامه‌ریزی‌ها بر اساس سلیقه، سن و نیاز کاربران انجام گیرد تا مراجعه‌کنندگان احساس ارتباط بیشتری با کتابخانه‌ها داشته باشند.

نوذری تأکید کرد: ساخت کتابخانه مهم است اما کافی نیست؛ اگر کتابخانه‌ای داشته باشیم که مخاطب نداشته باشد، هدف فرهنگی محقق نمی‌شود. به همین دلیل باید در کنار توسعه فیزیکی، جذب مخاطب به اولویت اصلی نهاد کتابخانه‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به جذابیت‌های کتاب در مقایسه با ابزارهای دیجیتال، خاطرنشان کرد: هیچ اپلیکیشن و فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین حس، طراوت و لطافتی شود که در خواندن یک کتاب وجود دارد.

استاندار قزوین همچنین پرداخت سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی را ضروری دانست و گفت: شهرداری‌ها موظف‌اند این سهم را یا به‌صورت نقدی و یا از طریق تهاتر پرداخت کنند تا فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌ها با مشکل مالی روبه‌رو نشود.

نوذری از حمایت استانداری قزوین برای به‌روزرسانی منابع و تقویت نرم‌افزاری کتابخانه‌ها خبر داد و افزود: تهیه کتاب‌های جدید و به‌روز باید در اولویت کاری نهاد کتابخانه‌ها قرار گیرد تا بتوان پاسخ‌گوی ذائقه مخاطبان امروز بود.

وی با اشاره به نامگذاری قزوین به‌عنوان «شهر دوستدار کتاب»، تصریح کرد: تحقق این شعار نیازمند اقدام‌های عملی، فرهنگ‌سازی مداوم و برنامه‌ریزی منسجم است تا سرانه مطالعه در استان افزایش یابد.

استاندار قزوین در پایان از طرح ایجاد «کتابخانه‌های سیار» در سطح استان استقبال کرد و گفت: اجرای این طرح با همکاری شهرداری‌ها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار را فراهم کند.