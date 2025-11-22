  1. استانها
موتور سیکلت های سنگین قاچاق در توقیف پلیس بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از شناسایی و کشف دو دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان بندرعباس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی در حوزه استحفاظی واقع در یکی از مناطق حاشیه‌ای بندرعباس به راکبان دو دستگاه موتور سیکلت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راکبان موتورسیکلت بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز سریع و هر دو وسیله نقلیه متواری متوقف شدند.

این مسئول انتظامی بیان داشت: در بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد متهمان بدلیل مصرف مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشته و هر دو موتور سیکلت فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قاچاق هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی موتورسیکلت‌های قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

