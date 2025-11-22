  1. استانها
گل‌محمدی: هر مسابقه جام حذفی یک فینال است

اهواز - سرمربی فولاد خوزستان گفت: جام حذفی، رقابتی است که نباید اشتباه کنید هر مسابقه مثل فینال است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شنبه شب پس از پیروزی تیمش برابر استقلال خوزستان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی از حضور پرشور هواداران دو تیم قدردانی کرد و افزود: جو بسیار خوبی در ورزشگاه حاکم بود و از هواداران خانم نیز تشکر می‌کنم. امیدوارم شرایطی فراهم شود که شاهد حضور گسترده‌تر تماشاگران در استادیوم باشیم.

وی با اشاره به روند بازی افزود: شروع کار استقلال خوزستان بهتر بود و موقعیت‌هایی داشتند اما رفته‌رفته توانستیم بر بازی مسلط شویم. حفظ توپمان بهتر شد، سرعت بیشتری گرفتیم و از فضاهای ایجادشده به‌خوبی استفاده کردیم.

گل‌محمدی با تقدیر از شاگردانش گفت: واقعاً بازی راحتی نبود. جام حذفی همیشه با استرس همراه است و نباید در آن اشتباه کرد. بازیکنانم خوب دویدند، جنگیدند و به حقشان رسیدند. به استقلال خوزستان هم بابت بازی خوبشان خدا قوت می‌گویم.

وی ادامه داد: از تعداد گل‌هایی که زدیم خوشحال هستم. از ابتدای فصل استرس گلزنی داشتیم اما رفته‌رفته شکل بهتری گرفتیم.

سرمربی فولاد در پایان خاطرنشان کرد: جام حذفی جامی است که باید فقط ببری. هر بازی مثل فینال است و تیمی که کمتر اشتباه کند و از موقعیت‌هایش بیشتر بهره ببرد، برنده خواهد بود.

