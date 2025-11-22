به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شنبه شب پس از پیروزی تیمش برابر استقلال خوزستان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی از حضور پرشور هواداران دو تیم قدردانی کرد و افزود: جو بسیار خوبی در ورزشگاه حاکم بود و از هواداران خانم نیز تشکر می‌کنم. امیدوارم شرایطی فراهم شود که شاهد حضور گسترده‌تر تماشاگران در استادیوم باشیم.

وی با اشاره به روند بازی افزود: شروع کار استقلال خوزستان بهتر بود و موقعیت‌هایی داشتند اما رفته‌رفته توانستیم بر بازی مسلط شویم. حفظ توپمان بهتر شد، سرعت بیشتری گرفتیم و از فضاهای ایجادشده به‌خوبی استفاده کردیم.

گل‌محمدی با تقدیر از شاگردانش گفت: واقعاً بازی راحتی نبود. جام حذفی همیشه با استرس همراه است و نباید در آن اشتباه کرد. بازیکنانم خوب دویدند، جنگیدند و به حقشان رسیدند. به استقلال خوزستان هم بابت بازی خوبشان خدا قوت می‌گویم.

وی ادامه داد: از تعداد گل‌هایی که زدیم خوشحال هستم. از ابتدای فصل استرس گلزنی داشتیم اما رفته‌رفته شکل بهتری گرفتیم.

سرمربی فولاد در پایان خاطرنشان کرد: جام حذفی جامی است که باید فقط ببری. هر بازی مثل فینال است و تیمی که کمتر اشتباه کند و از موقعیت‌هایش بیشتر بهره ببرد، برنده خواهد بود.