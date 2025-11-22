مومنی: مهار حریق یک ساختمان سه طبقه در رشت؛ ۵ نفر نجات یافتند

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۱۷:۱۳ عصر امروز (یکم آذر ۱۴۰۴) تماس‌های متعدد شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی واقع در رشتیان، کوچه ۵۵ دریافت شد بلافاصله چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه ۱۴ آتش‌نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به دودگرفتگی شدید تمامی طبقات ساختمان افزود: با توجه به شرایط اضطراری، عملیات تخلیه و نجات در اولویت قرار گرفت و آتش‌نشانان توانستند پنج نفر از ساکنان که در میان دود محبوس شده بودند را به سلامت از ساختمان خارج کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت ادامه داد: تیم اطفایی بلافاصله وارد عمل شد و آتش‌سوزی که در آشپزخانه طبقه اول و بر اثر اجاق گاز رخ داده بود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کرد.

مؤمنی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه آسیب جانی در پی نداشت گفت: پس از ایمن‌سازی کامل محل و تخلیه دود، نیروها به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.