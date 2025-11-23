پژمان گلچهره دلخانی به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، پژمان گلچهره دلخانی نماینده شایسته کشورمان در بخش کاتای انفرادی در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۵ ژاپن موفق شد با درخشش چشمگیر خود عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به دست بیاورد.

پژمان گلچهره دلخانی در پایان دور نخست با کسب امتیاز ۳۷.۶ در میان چهار ورزشکار برتر قرار گرفت. گلچهره در دومین مرحله هم با نمایشی قابل توجه ۳۸.۹ امتیاز به دست آورد و راهی مرحله نهایی شد.

نماینده کشورمان در دیدار نهایی برابر حریف از ژاپن قرار گرفت و با کسب امتیاز ۳۹.۲ عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

مسعود زارع هدایت ملی پوشان کاراته مردان را در بازی‌های المپیک ناشنوایان بر عهده دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.