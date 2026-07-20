به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، میثم افشار دبیرکل جمعیت هلالاحمر ایران در مراسم بدرقه تیمهای امدادی و درمانی هلالاحمر برای،مراسم اربعین که در مرقد امام خمینی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به اهمیت خدمترسانی در ایام اربعین حسینی، گفت: جمعیت هلالاحمر هر ساله از سر وظیفه دینی، قانونی و انسانی، در عملیات گسترده اربعین سیدالشهدا(ع) مشارکت میکند.
وی با بیان اینکه اربعین بزرگترین اجتماع انسانی جهان با حضور حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر است، افزود: عملیات اربعین هلالاحمر از ابتدای ماه صفر آغاز شده و تا ۲۵ صفر ادامه خواهد داشت.
افشار با تشریح برنامههای جمعیت برای اربعین ۱۴۴۸ اظهار کرد: امسال حدود ۸۵۰۰ امدادگر، داوطلب و نیروهای درمانی در این عملیات حضور خواهند داشت و ۲۲۰۰ موکب و درمانگاه درمانی در مسیرهای منتهی به نجف، کربلا و کاظمین مستقر میشوند.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر ادامه داد: همچنین ۳۷ درمانگاه سطح سه با ارائه خدمات در سطح بیمارستان و پنج بیمارستان تخصصی در کشور عراق به زائران خدمات درمانی و امدادی ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به خدمات سال گذشته جمعیت هلالاحمر گفت: در اربعین سال گذشته بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از خدمات درمانی و امدادی جمعیت هلالاحمر بهرهمند شدند و امیدواریم امسال نیز با تلاش امدادگران و داوطلبان، خدماتی گستردهتر و باکیفیتتر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود.
در ادامه؛ حسام الشرقاوی، مدیر منطقهای فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در دیدار با مسئولان جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، با تمجید از فعالیتهای امدادگران و داوطلبان این جمعیت، گفت: من نیز دقیقاً مانند شما، حدود ۴۰ سال پیش فعالیت خود را بهعنوان یک داوطلب در خیابانهای غزه آغاز کردم و به همین دلیل، شجاعت، ایثار و روحیه انساندوستانه شما را بهخوبی درک میکنم.
وی افزود: تعهد شما به خدمترسانی به انسانها و توجه به کرامت انسانی برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و فدراسیون بینالمللی همواره در کنار جمعیت هلالاحمر ایران، کارکنان و داوطلبان آن در انجام مأموریتهای بشردوستانه خواهد بود.
الشرقاوی با قدردانی از خدمات امدادی و درمانی هلالاحمر ایران، خطاب به امدادگران و داوطلبان گفت: همانگونه که از افراد نیازمند مراقبت میکنید، از سلامت و رفاه خود نیز غافل نشوید.
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