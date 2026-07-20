سه شناگر ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ورزش های آبی رده های سنی آسیا که در تایلند در جریان است و در رقابت‌های مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد، دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۵۱.۴۳ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و راهی مرحله فینال شد. در همین ماده، امیرعلی ثابتی با زمان ۵۲.۳۸ ثانیه در رده یازدهم قرار گرفت و از صعود بازماند.



در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت، پارسا شاه‌شهانی با ثبت زمان ۲:۰۵.۶۳ دقیقه در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و به فینال صعود کرد. همچنین در ماده ۱۰۰ متر قورباغه، علیرضا عرب با زمان ۱:۰۳.۳۸ دقیقه دوم شد و جواز حضور در مرحله فینال را به دست آورد.



بدین ترتیب، از مجموع چهار نماینده ایران در سه ماده صبح امروز، دانیال جهانگیری، پارسا شاه‌شهانی و علیرضا عرب به مرحله فینال راه یافتند و امیرعلی ثابتی از صعود بازماند.