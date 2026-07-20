سه شناگر ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ورزش های آبی رده های سنی آسیا که در تایلند در جریان است و در رقابتهای مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد، دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۵۱.۴۳ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و راهی مرحله فینال شد. در همین ماده، امیرعلی ثابتی با زمان ۵۲.۳۸ ثانیه در رده یازدهم قرار گرفت و از صعود بازماند.
در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت، پارسا شاهشهانی با ثبت زمان ۲:۰۵.۶۳ دقیقه در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و به فینال صعود کرد. همچنین در ماده ۱۰۰ متر قورباغه، علیرضا عرب با زمان ۱:۰۳.۳۸ دقیقه دوم شد و جواز حضور در مرحله فینال را به دست آورد.
بدین ترتیب، از مجموع چهار نماینده ایران در سه ماده صبح امروز، دانیال جهانگیری، پارسا شاهشهانی و علیرضا عرب به مرحله فینال راه یافتند و امیرعلی ثابتی از صعود بازماند.
سه شناگر ایران در مرحله مقدماتی مواد مختلف رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال دوازدهمین دوره مسابقات ورزشهای آبی رده های سنی آسیا، با قرار گرفتن در جمع هشت نفر برتر، راهی فینال شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ورزش های آبی رده های سنی آسیا که در تایلند در جریان است و در رقابتهای مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد، دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۵۱.۴۳ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و راهی مرحله فینال شد. در همین ماده، امیرعلی ثابتی با زمان ۵۲.۳۸ ثانیه در رده یازدهم قرار گرفت و از صعود بازماند.
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