بازگشت «واسلین ماتیچ» به ایران برای هدایت تیم بسکتبال جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای گذشته، جلسه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال با دستور کار بررسی وضعیت تیم ملی زیر ۱۸ سال برای حضور قدرتمند در مسابقات کاپ آسیا برگزار شد. این جلسه در دو نوبت با حضور جواد داوری (سرپرست فدراسیون)، محسن معزی‌فر (دبیر فدراسیون)، امیر ایلیاوی، رضا مشحون، محسن شاه‌علی و مهران شاهین‌طبع به‌صورت حضوری و همچنین مهران حاتمی به‌صورت برخط تشکیل شد.

پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیته فنی با توجه به حضور قبلی «واسلین ماتیچ» در تیم ملی زیر ۱۸ سال و عملکرد مطلوب وی در دوره پیش از جنگ رمضان، که به‌دلیل شرایط خاص مجبور به ترک کشور شده بود، تصمیم گرفتند که هدایت تیم ملی زیر ۱۸ سال مجدداً به ایشان سپرده شود.

همچنین کمیته فنی از زحمات علی توفیق سرمربی تیم ملی ایران نوین که هدایت تیم زیر ۱۸ را در مسابقات قهرمانی غرب آسیا برعهده داشت تشکر و قدردانی کرد.

شایان ذکر است، مسابقات کاپ آسیا زیر ۱۸ سال پسران به میزبانی احمدآباد هند از ۲۲ مرداد الی اول شهریور ماه برگزار خواهد شد.