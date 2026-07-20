چگونگی راهیابی والیبال نشسته زنان به پارالمپیک/ سهمیه در دسترس است

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان در حالی بسته شد که این تیم بعد از مرحله گروهی که با پیروزی برابر روآندا و کنیا و شکست مقابل چین همراه بود، موفق شد با غلبه بر آلمان برای نخستین بار به جمع هشت تیم برتر این رقابت ها راه یابد.

در ادامه اما تیم ملی والیبال نشسته ایران با متحمل شدن شکست برابر کانادا، از صعود به مرحله نیمه نهایی و ادامه مسیر برای کسب سهمیه پارالمپیک بازماند و در نهایت هم با ۲ پله صعود و کسب جایگاه هفتم به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

این در حالی است که هادی رضایی مدیر فنی تیم ملی والیبال نشسته زنان تاکید دارد که این تیم هنوز شانس کسب سهمیه برای اولین حضور در بازی های پارالمپیک را دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر عملکرد قابل قبول زنان والیبال نشسته در رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک، در مورد شرایط دستیابی این تیم به سهمیه بازی های ۲۰۲۸ توضیح داد.

رضایی با یادآوری اینکه حضور تیم ملی والیبال نشسته در این دوره رقابت های قهرمانی جهان سومین حضورشان در این مسابقات به حساب می آمد، گفت: عملکرد زنان والیبال نشسته در هانگژو زمین تا آسمان با قبل فرق داشت. پیش از این زنان والیبال نشسته در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ هلند و ۲۰۲۲ بوسنی شرکت داشتند و به ترتیب دهم و نهم شدند، در این دوره اما با پیروزی ارزشمند برابر آلمان توانستند برای نخستین بار وارد جمع ۸ تیم برتر شوند.

وی تصریح کرد: این عملکرد باعث افتخار است، زنان ایران واقعا مقابل آلمان، ایتالیا و چین عالی کار کردند. پیش از این آنها در هر گیم دیدار با ژاپن، رقابت نزدیکی را دنبال می کردند و با اختلاف امتیاز کم قادر به پیروزی بودند اما در این دوره مسابقات، با اختلاف امتیاز این تیم را در هر گیم شکست دادیم. درست است زنان والیبال نشسته یکی از دو سهمیه توزیع شده پارالمپیک در مسابقات جهانی را نگرفتند اما خوشبختانه سهمیه لس آنجلس در دسترس آنها است.

مدیر فنی تیم ملی والیبال نشسته زنان در این مورد توضیح داد و گفت: چین یکی از دو تیمی بود که در بخش زنان این دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان صاحب سهمیه پارالمپیک شد. بنابراین این فرصت و شانس برای تیم ایران هست که به عنوان تیم دوم آسیا سهمیه بگیرد. در کل زنان والیبال نشسته ایران نشان دادند در این مدت پیشرفت خوبی داشته اند و الان از شانس خوبی برخوردارند.



رضایی در مورد چگونگی دستیابی تیم ملی والیبال نشسته زنان به سهمیه بازی های ۲۰۲۸ پارالمپیک گفت: ۸ تیم در پارالمپیک شرکت می کنند و از جمله میزبان و قهرمان و نایب قهرمان جهان، بر این اساس تاکنون آمریکا به عنوان میزبان و برزیل و چین به عنوان فینالیست های جهان سهمیه خود را قطعی کرده اند.

وی در این رابطه ادامه داد: ۵ تیم دیگر طی ماه های آینده مشخص می شوند، از این تعداد ۴ سهمیه به ۴ قاره آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آفریقا و آمریکا اختصاص می یابد، این سهمیه ها در واقع به قهرمانان این چهار قاره تعلق می گیرد و اگر قهرمان سهمیه گرفته باشد، سهمیه قاره ای به نایب قهرمان قاره اختصاص پیدا می کند. به طور مثال در بخش مردان، ایران صاحب سهمیه شده است و اگر قهرمان آسیا شود، سهمیه قاره های به تیم دوم قاره تعلق می گیرد.

مدیر فنی تیم ملی والیبال نشسته زنان تاکید کرد: بعد از تعیین نمایندگان قاره ای، نوبت به تعیین تکلیف تیم هشتم پارالمپیک می رسد. وضعیت این تیم بعد از اتمام کامل مسابقات انتخابی و لحاظ کردن عملکرد همه تیم ها، مشخص می شود ضمن اینکه قرار داشتن در رده اول تا هشتم جهان هم در این زمینه مهم است.

رضایی گفت: تیم والیبال نشسته زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در جمع هشت تیم برتر قرار گرفت و به همین دلیل شانس سهمیه دارد.