به گزارش خبرنگار مهر، چای دارچین یکی از دمنوشهای خوشعطر و پرطرفدار است که با افزودن چوب یا پودر دارچین به چای، ترکیبی لذتبخش و سالم برای مصرفکنندگان ایجاد میکند. این نوشیدنی علاوه بر طعم دلپذیر، سرشار از آنتیاکسیدانها و ترکیبات ضدالتهابی است و میتواند نقشی مؤثر در بهبود سلامت بدن و پیشگیری از بیماریها ایفا کند.
سلامت قلب و کنترل فشار خون
دارچین بهتنهایی داروی قطعی برای قلب محسوب نمیشود، اما مصرف آن در چای و قرار گرفتن در رژیم غذایی روزانه، میتواند روند بهبود بیماریهای قلبی را تقویت کند. این دمنوش با کاهش کلسترول بد و کمک به تنظیم فشار خون، یکی از نوشیدنیهای مفید برای سلامت قلب به شمار میرود.
کنترل قند خون؛ انتخاب مناسب برای دیابتیها
تحقیقات نشان میدهد چای دارچین میتواند سطح قند خون ناشتا را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. افزایش حساسیت سلولی به قند و کاهش سرعت جذب گلوکز از مهمترین روشهای اثرگذاری دارچین بر کنترل قند خون هستند.
سلامت پوست و رشد بهتر مو
چای دارچین با افزایش تولید کلاژن به صاف و سفت شدن پوست کمک کرده و خاصیت ضدالتهابی آن در کاهش آکنه مؤثر است و وجود ماده «سینامالدئید» نیز باعث تقویت فولیکولهای مو و رشد بهتر آن میشود.
تقویت رحم و بهبود عملکرد باروری
مصرف چای دارچین میتواند موجب ضدعفونی رحم شده و آمادگی آن برای بارداری را افزایش دهد و این دمنوش همچنین در کنترل اختلالات هورمونی، از جمله تنبلی تخمدان، نقش دارد.
با وجود فواید متعدد، مصرف دارچین باید با رعایت تعادل همراه باشد. بر اساس تحقیقات، بدن روزانه تنها به ۵ میلیگرم کومارین نیاز دارد، در حالی که یک قاشق چایخوری دارچین حاوی حدود ۷ تا ۱۸ میلیگرم از این ماده است. بنابراین زیادهروی در مصرف روزانه میتواند موجب بروز عوارض شود.
چای دارچین نوشیدنیای خوشطعم و پرخاصیت است که با مصرف متعادل میتواند سلامت قلب، پوست، قند خون، رحم و سیستم ایمنی را تقویت کند. تنها کافی است یکبار آن را امتحان کنید تا به یکی از نوشیدنیهای محبوب روزانه تبدیل شود.
چای دارچین منبعی غنی از آنتی اکسیدان
بخشی از خواص چای دارچین را به محتوای بالای آنتی اکسیدانها در آن میتوان مرتبط دانست و آنتی اکسیدانها با رادیکالهای آزاد که به سلولها آسیب میرسانند مبارزه کرده و سطح آنها را در بدن کاهش میدهند. دارچین به ویژه سرشار از آنتی اکسیدانهای پلی فنل است که در حفظ سلامت بدن انسان نقش دارند.
کاهش قند خون از خواص چای دارچین
دارچین اثرات ضد دیابتی قوی داشته و به کاهش سطح قند خون کمک میکند. در واقع به نظر میرسد که دارچین مشابه انسولین عمل کرده و در نتیجه قند خون را کاهش میدهد. ترکیبات موجود در دارچین با کاهش مقاومت به انسولین عملکرد خود را در بدن انجام میدهند و دارچین همچنین ممکن است به کاهش سرعت تجزیه کربوهیدراتها در روده کمک و از افزایش سطح قند خون بعد از غذا جلوگیری کند.
از دیگر خواص چای دارچین این است که با التهاب مبارزه میکند. ریشه بسیاری از بیماریهای مزمن به التهاب در بدن مربوط میشود. التهاب ممکن است باعث بیماریهای قلبی شده و سلامتی را به خطر بیندازد.
خواص چای دارچین برای لاغری
بر اساس برخی مطالعات مصرف دارچین با کاهش چربی دور شکم همراه است و به منظور کاهش وزن از آن استفاده میشود و دقت کنید که دارچین در مقادیر بالا نباید استفاده شود. هنگامی که کومارین موجود در دارچین بیش از حد مجاز مورد مصرف قرار گیرد، خطر خونریزی و بیماریهای کبدی ممکن است افزایش یابد، بنابراین با هدف لاغری و کاهش وزن از چای دارچین بیش از حد استفاده نکنید.
