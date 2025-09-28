  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهدای جبهه مقاومت در ایلام برگزار شد

ایلام - مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهدای جبهه مقاومت در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهدای جبهه مقاومت «شهیدان سید حسن نصرالله، سردار عباس نیلفروشان و سید هاشم صفی‌الدین و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شامگاه یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در مسجد مهدیه میدان مخابرات شهر ایلام برگزار شد.

در این مراسم که با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مدیرکل و کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مسئولان محلی همراه بود، سردار قدرت‌الله کریمیان، جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و تداوم راه شهیدان در برابر دشمنان تأکید کرد.

فضای مسجد مهدیه با تصاویر شهدا، پرچم‌های مقاومت و نوای مداحی حال‌وهوای خاصی داشت. پس از اقامه نماز مغرب و عشا، مراسم با قرائت قرآن، پخش کلیپ‌های مستند از زندگی شهدا و اجرای سرودهای حماسی ادامه یافت.

