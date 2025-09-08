به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین یادواره شهدای گرانقدر روستای ابر از توابع شهرستان شاهرود پنجشنبه بیستم شهریورماه در مسجد جامع روستا برگزار می‌شود.

سردار سنایی راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح سخنران این مراسم خواهد بود.

یادواره شهدای روستای ابر، به همراه جمعی از خانواده معزز شهدای این روستا، دهیاری و شورای اسلامی روستای ابر و پایگاه‌های بسیج روستا برگزار کنندگان این مراسم معنوی هستند.

این مراسم روز پنجشنبه بیستم شهریورماه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.

گرامی داشت یاد شهیدان مدافع وطن و شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران اسلامی همچنین گرامی داشت یاد سرداران و فرماندهان شهید کشورمان از جمله بخش‌های این مراسم خواهد بود. از سوی دیگر باید تاکید کرد که این مراسم در زمره مراسم مرتبط با هفته دفاع مقدس در استان سمنان است.

کربلایی محمد رضا اسلامی در این مراسم مداحی خواهد کرد.

روستای هدف گردشگری ابر در بخش بسطام در شمال شهرستان شاهرود است.