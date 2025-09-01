گرامیداشت نهمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم حاج اکبر نظری در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم حاج اکبر نظری و همچنین مراسم یادبود شهید مدافع وطن محمدمعین نظری، روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در گلزار شهدای کرمانشاه و در قطعه شهدای نصر ۷ برگزار خواهد شد.
این مراسم معنوی از ساعت ۱۷ آغاز میشود و با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، همرزمان شهدا و اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود.
در این آئین، حجتالاسلام شیخ یوسف احمدی سخنرانی خواهد کرد و حاج یزدان ناصری و کربلایی بهمن مظاهری نیز با نوای دلنشین خود به مرثیهخوانی و مداحی خواهند پرداخت تا یاد و نام این شهیدان والامقام بیش از پیش در دلها زنده شود.
ضمن دعوت از عموم مردم شهیدپرور استان کرمانشاه برای حضور در این مراسم، تاکید میشود مراسم یادبود شهیدان نه تنها فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای شهداست، بلکه جلوهای از استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه امروز به شمار میرود.
این خانواده شهیدان همچنین تأکید کردند: همانطور که حاج اکبر نظری در دفاع از حرم اهلبیت (ع) جان خود را تقدیم کرد و محمدمعین نظری در راه دفاع از وطن به فیض شهادت نائل آمد، حضور مردم در این مراسم نشانهای از پاسداشت خون شهیدان و وفاداری به آرمانهای والای آنان خواهد بود.
نظر شما