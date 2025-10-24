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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

یادواره شهید پیشتاز سید محمدسعید جعفری در کرمانشاه برگزار می‌شود

یادواره شهید پیشتاز سید محمدسعید جعفری در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - هم‌زمان با سالروز شهادت سردار شهید سید محمدسعید جعفری، یادواره این فرمانده نامدار سپاه پاسداران و بنیان‌گذار حزب‌الله غرب کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره سالروز شهادت سردار سرلشکر شهید سید محمدسعید جعفری، از فرماندهان برجسته و بنیان‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله غرب کشور، روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه پس از نماز مغرب در حیدریه امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، رزمندگان دوران دفاع مقدس، خانواده‌های معظم شهدا و نیروهای انقلابی برگزار خواهد شد، حاج صادق اشک تلخ به سخنرانی می‌پردازد و کربلایی علی ملک‌زاده نیز به مداحی و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) خواهد پرداخت.

این یادواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید جعفری و یاران وفادارش برگزار می‌شود؛ فرمانده‌ای که در دوران پس از انقلاب اسلامی نقش مؤثری در سازماندهی نیروهای مقاومت مردمی غرب کشور داشت و به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری هسته‌های اولیه سپاه در منطقه شناخته می‌شود.

برگزاری این یادواره فرصتی است تا رشادت‌ها و فداکاری‌های سردار جعفری و همرزمانش بار دیگر مرور و نسل جوان با الگوهای واقعی ایثار و مقاومت آشنا شوند.

کد مطلب 6633006

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