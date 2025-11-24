به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، فینال وزن ۵۰ کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) برگزار شد. در این مبارزه، نهال زکی زاده در مصاف با حریف اوکراینی خود به برتری ۲ بر صفر دست یافت و مدال طلا را از آن خود کرد.

زکی زاده امروز در اولین مبارزه نماینده ترکیه را ۵ برصفر شکست داد. او در دومین مبارزه با حریفی از الجزایر روبرو شد و با کسب برتری ۵ بر ۳ فینالیست شد.

مدال طلا نهال زکی زاده ششمین مدال طلا کاروان ایران است. با این طلا، مجموع مدال های ایران به ۳۲ رسید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.