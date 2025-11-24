  1. ورزش
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

کسب ششمین مدال طلای ورزش ایران با قهرمانی نهال زکی‌زاده در کاراته 

نهال زکی زاده با برتری برابر حریف اوکراینی خود در فینال وزن ۵۰ کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، صاحب مدال طلا شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، فینال وزن ۵۰ کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) برگزار شد. در این مبارزه، نهال زکی زاده در مصاف با حریف اوکراینی خود به برتری ۲ بر صفر دست یافت و مدال طلا را از آن خود کرد.

زکی زاده امروز در اولین مبارزه نماینده ترکیه را ۵ برصفر شکست داد. او در دومین مبارزه با حریفی از الجزایر روبرو شد و با کسب برتری ۵ بر ۳ فینالیست شد.

مدال طلا نهال زکی زاده ششمین مدال طلا کاروان ایران است. با این طلا، مجموع مدال های ایران به ۳۲ رسید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

