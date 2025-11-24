مراسم تشییع پیکر شهید الطباطبائی در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مراسم تشییع پیکر فرمانده برجسته حزب الله لبنان شهید هیثم علی الطباطبائی و ۲ تن از همراهانش در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.

این مراسم با مشارکت تعداد زیادی از شهروندان لبنانی همراه بود.

شهید هیثم الطبطبائی روز گذشته در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

شیخ علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزب الله در این مراسم تاکید کرد که هدف از ترور سست کردن اراده مقاومت برای تسلیم شدن است اما این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. ما آماده فدا کردن گران بهاترین چیزهایی که داریم هستیم. ما نسلی از شهید الطباطبائی و شاگردانش را داریم که جای خالی ایشان را پر خواهند کرد. صهیونیست‌ها باید نگران باشند چرا که جنایات بزرگی مرتکب شده‌اند.