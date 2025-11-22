پارگی رباط صلیبی بازیکن جوان سپاهان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، پس از تکمیل تستهای تیم پزشکی سپاهان و تأیید تصاویر MRI آریا شفیعدوست، بازیکن خوشآتیه و ملیپوش سپاهان که در تیم ملی امید به دلیل مصدومیت از بازی تعویض شد، مشخص شد این بازیکن با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده و حداقل ۶ ماه از میادین دور خواهد بود.
جراحی و مراحل درمانی او به زودی و پس از انجام فرایندهای اولیه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته مهدی لیموچی وینگر سپاهان و پیش از آغاز فصل جدید هم محمد کریمی هافبک زرد پوشان با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده بودند.
