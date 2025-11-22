  1. ورزش
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

پارگی رباط صلیبی بازیکن جوان سپاهان تایید شد

با اعلام باشگاه سپاهان آریا شفیع دوست بازیکن جوان این تیم با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، پس از تکمیل تست‌های تیم پزشکی سپاهان و تأیید تصاویر MRI آریا شفیع‌دوست، بازیکن خوش‌آتیه و ملی‌پوش سپاهان که در تیم ملی امید به دلیل مصدومیت از بازی تعویض شد، مشخص شد این بازیکن با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده و حداقل ۶ ماه از میادین دور خواهد بود.

جراحی و مراحل درمانی او به زودی و پس از انجام فرایندهای اولیه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته مهدی لیموچی وینگر سپاهان و پیش از آغاز فصل جدید هم محمد کریمی هافبک زرد پوشان با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده بودند.

