پارگی رباط صلیبی بازیکن جوان سپاهان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، پس از تکمیل تست‌های تیم پزشکی سپاهان و تأیید تصاویر MRI آریا شفیع‌دوست، بازیکن خوش‌آتیه و ملی‌پوش سپاهان که در تیم ملی امید به دلیل مصدومیت از بازی تعویض شد، مشخص شد این بازیکن با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده و حداقل ۶ ماه از میادین دور خواهد بود.

جراحی و مراحل درمانی او به زودی و پس از انجام فرایندهای اولیه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل گذشته مهدی لیموچی وینگر سپاهان و پیش از آغاز فصل جدید هم محمد کریمی هافبک زرد پوشان با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده بودند.