کاروان ورزش ایران در جایگاه هفتم جدول مدالی المپیک ناشنوایان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان در حالی شامگاه چهارشنبه (۵ آذر) با برگزاری مراسم اختتامیه در توکیو به پایان می رسد که رقابت ورزشکاران شرکت کننده در این دوره بازی ها، شامگاه سه شنبه به پایان رسید.

بدین ترتیب جدول مدالی این بازی ها نهایی شد. در این جدول کاروان ورزش اوکراین با ۱۰۰ مدال شامل ۳۲ طلا، ۳۹ نقره و ۲۹ برنز صدرنشین است و جایگاه دوم هم به کاروان ورزش آمریکا اختصاص یافته است که ۳۶ مدال شامل ۱۷ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز در اختیار دارد.

کاروان ورزش ایران در این جدول با ۳۷ مدال شامل ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۱۹ برنز در رده هفتم ایستاده است. این کاروان در ۱۲ رشته، ورزشکار اعزامی به المپیک ناشنوایان داشت اما ورزشکاران نیمی از این رشته ها موفق به مدال آوری در توکیو شدند. کاراته (۱۲ مدال)، تکواندو (۸ مدال)، کشتی فرنگی (۶ مدال)، کشتی آزاد (۵ مدال)، جودو (۴ مدال) و تیراندازی (۲ مدال) رشته هایی بودند که ورزشکاران شان در توکیو روی سکو رفتند.

جدول رده بندی نهایی کشورهای شرکت کننده در بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان بر اساس کیفیت مدال به این شرح است:

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پایان روز دهم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)

۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۶- نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته)

۷- زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته)

۸- تیم کومیته بانوان

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)

۳- مریم خدابنده (پومسه)

۴- پژمان گلچهره (کاتا)

۵- مژده مردانی (کاتا)

۶- کاتا بانوان

۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

۸- کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

۹- ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۰- محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

۱۳- عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۴- سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)

۱۵- میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)

۱۶- کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)

۱۷- نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو)

۱۸- بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو)

۱۹- تیم کومیته مردان